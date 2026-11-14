Los jugadores del Guadalajara fueron parte de la noche de pesadilla que vivió el Tricolor contra los Reggae-Boyz, aunque una bravía reacción al final hizo más decorosa la derrota.

La Selección Mexicana vivió una noche de pesadilla en su visita a Jamaica como parte de la Nations League, en donde la escuadra nacional se fue abajo en el marcador por 3 goles; sin embargo, la escuadra nacional demostró amor propio y consiguió dos goles que le devuelven la esperanza de la remontada en Monterrey.

Raúl Rangel

Raúl Rangel tuvo una noche complicada debido a que no tuvo nada qué hacer en los goles que recibió frente a Jamaica, en donde cometió un error al retrasar un saque de portería, por lo que se le castigó otorgándole un tiro de esquina a los caribeños, jugada en la que se suscitó el primer gol jamaicano por conducto del autogol de Jesús Gallardo.

Luis Romo

El capitán de las Chivas fue titular y fue el encargado de imponer orden en el centro del campo; sin embargo, se contagió de la displicencia mexicana, teniendo una noche muy discreta en donde no pudo imponer sus condiciones en los 64 minutos que participó.

Roberto Alvarado

El Piojo fue titular con el Tricolor y participó durante 71 minutos, en donde el futbolista del Rebaño trató de ser desequilibrante por la banda derecha, pero no pudo sacar ventaja de su calidad debido al poderío físico de los zagueros de Jamaica.

Santiago Sandoval

La joya de las Chivas ingresó de cambio al minuto 64, revolucionando la ofensiva de México, en donde hizo más rápida la ofensiva jugando detrás del centro delantero, en donde inclusive recibió una falta dentro del área de Jamaica, jugada que fue sancionada como penalti con el que Julián Quiñones puso el 3-2 definitivo.

Diego Campillo

El defensor del Guadalajara no vio actividad en este compromiso en Jamaica, por lo que se quedó en la banca y tratará de sumar minutos el próximo martes en Monterrey en el duelo de Vuelta.