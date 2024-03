¿Por qué no juega Cade Cowell con Estados Unidos contra México por la Final de la Nations League?

La Selección de México tiene una cita con la historia este domingo cuando se enfrente al combinado de Estados Unidos en la Final de la Nations League, en donde millones de aficionados de Chivas suspiran por ver a Jesús Orozco Chiquete y Roberto Alvarado, aunque también esperan ver a Cade Cowell.

El Guadalajara se encuentra en Los Ángeles para disputar el Clásico Tapatío amistoso en el que se medirán al Atlas; sin embargo, el Rebaño registró múltiples bajas por llamados a Selecciones Nacionales, por lo que el Vaquero es uno de ellos debido a que fue citado por el combinado de las Barras y las Estrellas.

Sin embargo, Cade Cowell no fue llamado por la selección mayor estadounidense, sino que fue citado por el combinado Sub 23 que está teniendo una serie de compromisos amistosos en Girona, España, por lo que el futbolista rojiblanco no estará presente en la Final de la competencia de Concacaf.

En redes sociales existe mucha confusión debido a que hay varias personas esperando ver al Vaquero del Guadalajara en el choque contra la Selección Mexicana, situación que no se dará, al menos para este domingo.

Cade Cowell tendrá su último compromiso amistoso en suelo español este lunes 25 de marzo cuando Estados Unidos se enfrente al combinado de Francia, para posteriormente emprender el viaje de regreso rumbo a México para reportar nuevamente con el Rebaño.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de la jornada 13 del Clausura 2024?

Tras el Clásico Nacional entre el Guadalajara y el América, el futbol mexicano tendrá una pausa debido a la Fecha FIFA, por lo que las hostilidades del Clausura 2024 se reanudarán hasta finales de marzo, por lo que el choque entre el Rebaño y Rayados se jugará hasta el 30 de este mes, en punto de las 19 horas en el Estadio BBVA.