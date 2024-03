Las alarmas se encendieron en Chivas debido a las ausencias de Chicharito Hernández y Alan Mozo para el compromiso amistoso contra Atlas del próximo fin de semana por algunas molestias físicas, por lo que un reporte dio el panorama detallado de la gravedad de las lesiones.

El Guadalajara está entrando a la recta final del Clausura 2024 con mucha presión encima debido a que requieren de un fuerte cierre de fase regular para sumar puntos y escalar posiciones en la tabla de posiciones y con ello meterse de lleno a la pelea por el pase a la Liguilla.

Sin embargo, para eso es necesario que Fernando Gago cuente con todo su plantel, por lo que decidieron no arriesgar ni a Javier Hernández ni Alan Mozo, quienes tienen molestias, pero no son de gravedad ya que podrían jugar contra el amistoso contra los Zorros, pero el cuerpo técnico prefirió darles descanso para que no se agraven las molestias según reveló el comunicador José María Garrido.

“Alan Mozo y Chicharito Hernández no fueron a Los Ángeles por decisión del cuerpo técnico. Se decidió que estos dos jugadores no fueran tomados en cuenta para este encuentro por molestias en el tobillo y aunque están en condiciones para jugar, el cuerpo técnico decide no ponerlos en riesgo porque el próximo fin de semana, cuando se reactive la Liga MX vendrá un duelo importante ante Rayados”, declaró el periodista en su canal de YouTube.

Hay que recordar que para este compromiso, el Guadalajara no podrá contar con Jesús Orozco Chiquete, Roberto Alvarado, Cade Cowell, Mateo Chávez, Yael Padilla, por llamados a sus selecciones correspondientes, además de Chicharito y Mozo por precaución.

¿Cuándo se jugará el duelo amistoso entre Chivas y Atlas de la Fecha FIFA?

La rivalidad más añeja de todo el futbol mexicano vivirá una nueva edición el próximo domingo 24 de marzo en Los Ángeles, duelo que arrancará en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro del país.

Encuesta ¿Crees que Chivas resienta mucho las ausencias de Alan Mozo y Chicharito contra Atlas? ¿Crees que Chivas resienta mucho las ausencias de Alan Mozo y Chicharito contra Atlas? Sí No YA VOTARON 25 PERSONAS

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de la jornada 13 del Clausura 2024?

Tras el Clásico Nacional entre el Guadalajara y el América, el futbol mexicano tendrá una pausa debido a la Fecha FIFA, por lo que las hostilidades del Clausura 2024 se reanudarán hasta finales de marzo, por lo que el choque entre el Rebaño y Rayados se jugará hasta el 30 de este mes, en punto de las 19 horas en el Estadio BBVA.