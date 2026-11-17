El Apertura 2026 no ha llegado a su fin y la gran pregunta que surge es qué va a suceder en el mercado de pases de Chivas, ya que aparece un sinnúmero de nombres que podrían reforzar al equipo de Gabriel Milito. En medio de este contexto, Alex Ramírez reveló en su canal de YouTube que, de momento, el conjunto rojiblanco no tiene pensado realizar fichajes que muevan el piso para el siguiente año.

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Desde que Javier Mier y Alejandro Manzo tomaron las riendas del equipo, el Guadalajara fichó lo justo y necesario en cada campeonato. En el primer torneo llegaron Diego Campillo, Efraín Álvarez, Bryan González y Richard Ledezma; en el segundo, Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Jonathan Pérez, mientras que en el tercero sorprendieron con Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.

A falta de casi un mes para que finalice el Apertura 2026, son varios los periodistas que afirman la posible llegada de importantes jugadores para el 2027. Muchos afirman que llegará Armando León desde Croacia, mientras que la afición empezó a pedir que Amaury Vergara hiciera posible el arribo de Erik luego de que se supiera que Atlas está atrás de él.

Afición pide a Chivas fichar a Alí Ávila.

Photo: Imago7

Sin embargo, Alex Ramírez, reconocido insider rojiblanco, confirmó en su canal de YouTube que será complicado ver en el mercado de invierno un fichaje que mueva el piso. “Los jugadores más importantes de cada equipo, obviamente mexicanos, ya los pusieron en Chivas. El Guadalajara en ese crecimiento, previo a arrancar en este, hicieron uso de la opción que hicieron válida con Chuy Hernández, el darle continuidad a Ricardo Marín, sí queda la duda qué va a pasar con Ángel Sepúlveda, hay gente de abajo que viene pisando muy fuerte”, explicó el periodista.

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Y agregó: “Entonces en el Guadalajara, hasta el momento, en esa línea de crecimiento, no tienen establecido que haya un jugador de renombre de esos jugadores que venga como refuerzo. (...) Estaremos hablando a finales de diciembre como el equipo se ha conformado el equipo, muchos jóvenes que se han integrado ya de sparring primer equipo, como ahora que hay tanta ausencia. Pero si usted está esperando un centro delantero de renombre, un centro delantero con futuro, difícilmente algo así se va a concretar. Si está esperando que venga un defensa central de renombre difícilmente se va a concretar. Entrando ya en el próximo campeonato”.

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¿Por qué Chivas necesitaría un central para el 2027?

La semana pasada, César Huerta dio a conocer que Chivas no solo estudiaría reforzarse con un delantero para el 2027, sino también un central. No es para menos esta decisión, debido a que en el primer semestre del año tendrá doble competencia y necesitará sumar un zaguero más ante la inminente salida de Miguel Tapias, mientras que Ángel Chávez no terminaría de convencer al técnico argentino. A su vez, no hay que olvidarse de que Francisco Méndez se quedará en Necaxa luego de que hicieran uso de la opción de compra.