Tras el empate ante León, Gabriel Milito advirtió al plantel de Chivas que deben corregir errores en el cierre del Apertura 2026 frente a Cruz Azul.

Hay una vieja porra que dice que los chivahermanos dejan todo porque tienen que ir a ver a Chivas, que los jugadores van a demostrar que quieren salir campeones y que llevan los colores en el corazón. El domingo, ante el León, el Guadalajara no mostró esa determinación porque se escapó nuevamente un partido que parecía resuelto, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito les leyó la cartilla y dejó en claro las exigencias, ya que ante Cruz Azul se disputará la última prueba para saber si el plantel tiene la solidez necesaria para buscar la 13.

En Guanajuato, el Guadalajara llevó adelante un desempeño sólido durante 85 minutos, puso contra las cuerdas a Óscar García y generó varias ocasiones para llevarse los tres puntos. Sin embargo, en el futbol lo que manda es el resultado; lo vivido ante los Panzas Verdes evidenció que a esta plantilla le falta despertarse para cerrar este tipo de partidos.

El gol de Paul Bellón nace por un mal despeje de Luis Rey, continúa por una mala cobertura de Jordan Carrillo y se cierra con un error al marcar por parte de Brian Gutiérrez. A su vez, la primer falla se pudo haber resuelto si la defensa rojiblanca daba un claro paso adelante para presionar y cubrir mejor en la segunda pelota. No es la primera vez que en el Apertura 2026 se escapa de esta manera el partido y es un hecho que acá no falló el entrenador, sino que fueron los jugadores por no saber cerrar un partido.

León volvió a exponer a Chivas en el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

El gol de Paul Bellón nació de un mal despeje de Luis Rey, continuó con una cobertura deficiente de Jordan Carrillo y se cerró con un error de marca de Brian Gutiérrez. A su vez, la primera falla se pudo haber resuelto si la defensa rojiblanca hubiera dado un paso adelante para presionar y asegurar la segunda pelota. No es la primera vez que en el Apertura 2026 se escapa una victoria de esta manera y es claro que es una falla colectiva.

El Guadalajara cuenta con un plantel competitivo y nadie duda de que tiene argumentos para buscar su lugar en las instancias finales de la Liguilla, pero concediendo ventajas en el cierre de los encuentros se complica su camino en la Fiesta Grande del futbol mexicano. Sin necesidad de reproches públicos, Gabriel Milito dejó en claro a los jugadores que este tipo de partidos, con superioridad numérica, hay que ganarlos si se pretende conquistar un título.

El próximo 22 de noviembre, Chivas recibirá a Cruz Azul y los futbolistas deberán responder ante la afición, saliendo al campo de juego del Estadio Akron decididos a evidenciar que tienen la determinación para pelear por el campeonato. Es una oportunidad determinante para que varios elementos demuestren que pueden marcar diferencia ante un rival candidato al título, en un duelo donde la victoria resulta indispensable para aspirar a la ventaja deportiva en la Liguilla.

Encuesta ¿Chivas tiene argumento para ser campeón en el Apertura 2026? ¿Chivas tiene argumento para ser campeón en el Apertura 2026? Sí No Ya votaron 3 hinchas

¿Qué jugadores de Chivas deben levantar ante Cruz Azul?

Luego de lo vivido en las 16 jornadas del Apertura 2026, en Chivas se requiere un mayor rendimiento individual de cara a la fase final. Tras lo sucedido contra el León, se puede señalar a Luis Rey como un elemento que debe elevar su nivel en la zaga. Entre los mediocampistas, se espera mayor juego de Jordan Carrillo, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda y, en menor medida, Efraín Álvarez, mientras que en ofensiva resulta clave que aparezca la cuota goleadora de Ángel Sepúlveda.