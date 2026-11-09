Tras destacar como subgoleador del Tapatío en el Apertura 2026, Daniel Villaseca pide una oportunidad para ser una alternativa ofensiva para Chivas en el Clausura 2027.

La semana pasada, la Liga de Expansión inició con los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026. En medio de este escenario, hay un futbolista de los Tapatío que empieza a pedir una oportunidad en el primer equipo de Gabriel Milito: Daniel Villaseca. ¿Tiene lugar en el Guadalajara?

Una de las zonas que el Rebaño Sagrado tiene cubiertas en el mediano y corto plazo es la de los mediocampistas ofensivos. Además de Santiago Sandoval y Roberto Alvarado, el conjunto rojiblanco cuenta con Jordan Carrillo, Efraín Álvarez, Kevin Castañeda y Brian Gutiérrez. De estos cuatro, solo Efra levantó el nivel en la Liga MX en los últimos dos partidos.

Por su parte, el Tapatío ya se encuentra de vacaciones debido a que quedó eliminado de la Liguilla del Apertura 2026 y la gran pregunta que surge es qué jugador se puede rescatar de cara al siguiente campeonato. Uno de ellos es, sin duda, Daniel Villaseca, quien fue uno de los puntos altos del equipo de Pepe Meléndez en este torneo.

Daniel Villaseca tuvo destacado Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

El rendimiento de Daniel Villaseca en la Liga de Expansión

El futbolista de 20 años juega como mediocentro ofensivo y tranquilamente puede reemplazar a Santiago Sandoval de ser necesario. Es un futbolista con recuperación, buen manejo de balón y que en este campeonato generó tres jugadas claras de gol según FotMob tras jugar más de 900 minutos. A su vez, fue el subgoleador del equipo con seis tantos detrás de Vladimir Moragrega.

Cabe destacar que una de las premisas más importantes de Gabriel Milito en sus equipos es que el primero en atacar es el portero y el primero en defender es su centro delantero. Daniel Villaseca es un futbolista que en ese rol también sumó debido a que recuperó 30 pelotas y solamente fue amonestado en tres partidos. Se trata de un elemento que puede aportar variantes en el primer equipo.

Los números de Daniel Villaseca en el Apertura 2026