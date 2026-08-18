Chivas se encuentra en un momento de inflexión de cara a lo que resta del Apertura 2026, pues mientras el equipo parece comenzar a recuperar el buen funcionamiento colectivo que mostró durante varios momentos del semestre, existe una situación que podría cambiar por completo el panorama: la posible salida de Armando González. El delantero es actualmente uno de los principales referentes ofensivos del Guadalajara, por lo que su futuro podría terminar siendo determinante para las aspiraciones del Rebaño Sagrado.

Armando González está en la mira del Olympiacos.

El representante y el padre de Armando González se reúnen con la directiva de Chivas

En medio de las negociaciones con el Olympiacos, el círculo cercano de Armando González tendría una reunión clave con la directiva de Chivas. De acuerdo con información de Futboltuber, tanto el representante como el padre de La Hormiga estarían presentes en este encuentro, que podría ser determinante para conocer el futuro inmediato del delantero. Aunque todo parece indicar que el futbolista está cada vez más cerca de emigrar a Grecia, la postura de la directiva rojiblanca hasta ahora habría sido mantener la negativa a su salida hasta que paguen su cláusula de rescisión, por lo que todavía podría suceder cualquier cosa.

La tercera oferta del Olympiacos habría terminado de convencer a la directiva de Chivas

Lo que sí está claro es que Olympiacos no se dio por vencido después de que Chivas rechazara sus dos primeras propuestas. El conjunto griego habría modificado las condiciones de la operación para presentar una tercera oferta que finalmente habría acercado a ambas partes. La propuesta habría sido suficientemente atractiva para que el Guadalajara reconsiderara su postura y se sentara a negociar seriamente la salida de La Hormiga.

Según información de Niko Kotsis, periodista de Sport24.gr, Chivas habría aceptado vender a Armando González por 8.5 millones de euros más otros 2 millones en variables, dependiendo del cumplimiento de determinados objetivos. Además, el acuerdo contemplaría que el Guadalajara conserve un porcentaje de los derechos económicos del delantero para beneficiarse de una eventual transferencia futura. De esta manera, el Rebaño Sagrado podría obtener una cantidad importante de dinero de inmediato y mantener una participación en el crecimiento económico del jugador.

Javier Mier revela sin querer que Chivas quiere quedarse con un porcentaje de la carta de Armando González

La estrategia que tendría Chivas con la posible venta de La Hormiga también habría quedado expuesta de manera indirecta por Javier Mier. El directivo rojiblanco le dio ‘Me Gusta’ a una publicación de Fox Sports en la que se explicaba que el Guadalajara buscaría obtener una buena cantidad de dinero por la venta inicial, pero también conservar un porcentaje importante de los derechos de Armando González pensando en una futura transferencia. La cifra mencionada en dicha publicación sería del 30%, lo que permitiría al Rebaño obtener una cantidad considerable si el delantero posteriormente es vendido por Olympiacos a un club de mayor jerarquía.

Chivas no irá por un delantero en caso de que decidan vender a Armando González

En caso de que finalmente se concrete la salida de La Hormiga, Gabriel Milito dejó en claro que Chivas no buscará inmediatamente otro delantero para reemplazarlo. El estratega argentino explicó que, si González termina aceptando la propuesta, contará con todo su respaldo para cumplir su objetivo de jugar en Europa y que el plantel está diseñado para afrontar lo que resta del torneo incluso si algún futbolista abandona el equipo. Para Milito, el Guadalajara ha hecho un buen trabajo en los últimos mercados y cuenta con suficientes recursos dentro del plantel, por lo que no considera necesario incorporar a otro jugador.