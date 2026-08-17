Se habla de que está muy cerca la salida de Armando González. En medio de este contexto, confirman que el Guadalajara vivirá horas clave con Hormiga y Olympiacos.

En Chivas se viven momentos de mucha incertidumbre debido a que es un hecho que Armando González puede dar el salto a Europa como jugador de Olympiacos de Grecia. En medio de los rumores de acuerdo cerrado, Futboltuber destapó que las próximas horas serán claves debido a que habrá una reunión entre la directiva del Guadalajara con el representante y el padre de la Hormiga.

Son varios los insiders del Rebaño Sagrado que han informado que Hormiga le habría comunicado a su agente como a la dirección deportiva que quiere dar ahora el salto al viejo continente. Sin embargo, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que desde Verde Valle saben que el jugador dio el visto bueno para negociar, pero que él busca que se llegue a un acuerdo y no presionar por su salida por la puerta de atrás.

Desde el sábado se sabe muy bien que Olympiacos no solo está interesado en Armando González, sino que además enviaron dos ofertas las cuales fueron rechazadas. A su vez, desde Grecia afirman que hubo una tercera, poco más de 11 millones de dólares por el 70% de la ficha, y que la misma fue aceptada por Chivas, pero diferentes insiders rojiblancos afirman que no hay nada en las oficinas rojiblancas.

Armando González podría jugar en Europa. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Futboltuber señaló que el Guadalajara tendrá una reunión con el círculo de Hormiga. “Hay una reunión muy clave esta noche con representante e incluso el padre de Armando. ¡Parece que son horas para que hormiga se vaya a Grecia y deje a Chivas, eso sí! Con un gran negocio. Como siempre esperar porque todo puede pasar porque hay una postura de la directiva muy clara y hasta ahorita es un NO a la salida”, señaló.

Cabe destacar que José María Garrido, Villa Villa, Jesús Bernal y César Huerta señalaron que la postura de Chivas es clara: Armando González sólo sale del equipo si se pagan los 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión. Esta postura se debe a que el campeonato está avanzado y será difícil tener un jugador de la calidad del atacante de 23 años que en la temporada 2025-2026 aportó 25 goles, sumado a que será difícil que clubes en la Liga MX vendan, por una suma accesible, a un atacante que no hizo ni la mitad del canterano rojiblanco.

César Merlo afirmó que Chivas vivirá horas claves por Armando González

En medio de este contexto, César Merlo afirmó que Olympiacos confía en quedarse con Armando González y que prepara otra oferta. “Entiendo que Olympiacos prepara una tercera oferta y está confiado en quedarse con Armando González. En Chivas aún no confirman que haya llegado y niegan cualquier acuerdo. Se viven horas claves por el futuro de la Hormiga”, escribió el periodista argentino en X.