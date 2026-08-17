En medio de los rumores sobre la inminente salida de Armando González, cuatro periodistas que cubren el día a día de Chivas señalan que no hay acuerdo con Olympiacos.

Las últimas horas en el mundo Chivas se ha comenzado a vivir una revolución porque son varios los medios griegos que afirman que Armando González sería nuevo jugador de Olympiacos. En medio de este contexto, revelan que Jesús Bernal, José María Garrido, Villa Villa y César Huerta confirmaron en sus respectivos canales de comunicación que de momento no hay nada cerrado para que Hormiga se convierta en nuevo jugador del equipo helénico.

Desde el sábado son varios los medios que reportan el claro interés del gigante griego por el atacante de 23 años. Es más, esta tarde Sport24 confirmó que está todo cerrado para que el futbolista de Aguascalientes llegue el miércoles a firmar su contrato con el conjunto helénico.

Obviamente esta información generó una revolución en redes sociales debido a que dan por hecho que Armando González se va de Chivas. Sin embargo, Jesús Bernal, José María Garrido, Villa Villa y César Huerta señalaron que no es un hecho que el atacante se vaya del Rebaño Sagrado a Grecia.

“A pesar de que en Grecia dan por hecho el fichaje de Hormiga con Olympiacos, desde Chivas me dicen que NO. Desde que rechazaron la segunda propuesta nadie se ha comunicado con ellos”, escribió Bernal en X. Por su parte, Chema tuiteó: “Desde Grecia dan por hecho que Hormiga González está cerrado su pase al Olympiacos tras una tercera propuesta. En Chivas NO HAY TAL. A Verde Valle solo llegaron DOS propuestas. Ninguna le llega a lo que Chivas pide. No van a vender por vender”.

Por su parte, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que el futbolista de Chivas dio el visto bueno para negociar, pero que no está presionando para salir del equipo. Según lo reportado por el periodista de Diario AS, el atacante pidió que se arreglen las partes para poder dar el salto al futbol de Europa.

Gabriel Milito confirmó que Chivas no sale al mercado

Ante la eventual salida de Armando González, Gabriel Milito confirmó en conferencia de prensa que el Guadalajara ya cerró su plantilla y que no salen de nuevo al mercado de pases. “Si se concreta es porque el jugador la aceptó y yo, con mucha felicidad voy a acompañar esa decisión. Y en caso de que tenga que salir, el plantel está cerrado. Se vaya quien se vaya, no necesitamos más jugadores. Considero que tenemos un muy buen plantel, considero que el club ha hecho muy buen trabajo durante los tres mercados que estamos juntos”, declaró el argentino post victoria ante Santos Laguna.