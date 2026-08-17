En Chivas saben muy bien que Armando González es seguido por Olympiacos. En medio de este contexto, David Faitelson afirmó que Hormiga debe presionar para salir del equipo.

Por estas horas en Chivas se vive un momento de alta incertidumbre debido a que se habla de la inminente salida de Armando González a Olympiacos de Grecia. Mientras desde Europa se afirma que está cerrada la salida, David Faitelson le aconsejó a Hormiga presionar para jugar en el Viejo Continente.

Mientras en México afirman que no se dio la salida del atacante de 23 años, medios griegos afirman que está cerrada la llegada del atacante que vio acción en el Mundial 2026. Según lo informado por Sport24, el Guadalajara habría aceptado una tercera oferta por el canterano de 8,5 millones de euros por el 90% de la carta más dos millones en variables a cumplir.

La gran pregunta que surge por estas horas es si Chivas va a aceptar o no la última oferta que envió Olympiacos por Armando González. Sin embargo, David Faitelson generó polémica con un consejo para la Hormiga al señalar que debe presionar por salir para jugar en Europa en la próxima temporada.

David Faitelson le pide a Armando González se vaya a Grecia (Foto: IMAGO7)

“¡Hormiga, vete ya! Presiona a Chivas por qué si no lo haces, no te vas a ir nunca…”, escribió el periodista de TUDN. A su vez, respaldó el hecho de salir a jugar al futbol de Grecia. “Armando La Hormiga González no se trata de comparar a Olympiacos con Chivas. Se trata de que, desde Atenas, están más cerca las grandes ligas europeas y esa es una cuestión geográfica, no futbolística”.

Armando González quiere salir a Europa

Ayer, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que Armando González le comunicó a la directiva que quiere ahora dar el salto a Europa. “Armando González está muy interesado, tanto así que su representante se encuentra en Europa. Ahora sí Armando González siente que es el momento de irse pese a que trae una racha de no goles. Se lo ha hecho saber a la directiva del crecimiento que pudiera tener y la madurez. Si hay alguien que está interesado en irse es Armando González y así se lo hizo saber a Javier Mier y a Alejandro Manzo”, reveló el periodista de Azteca Jalisco.