Chivas iniciará su pretemporada en poco más de una semana y la directiva rojiblanca continúa definiendo cuáles serán las altas y bajas para el Apertura 2026. Dentro de ese análisis aparece un nombre que prácticamente tiene asegurado su regreso al club: Luis Gabriel Rey, cuyo préstamo con Puebla finalizó hace algunas semanas y apunta a reincorporarse al primer equipo. Por ello, una de las grandes interrogantes es cuál será el rol que tendrá dentro del proyecto de Gabriel Milito para la próxima campaña.

Luis Rey concentró con la Selección Mexicana

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre su reincorporación, todo indica que Luis Gabriel Rey volverá a ponerse la camiseta rojiblanca para el Apertura 2026. Esto abre el debate sobre la posición en la que podría desempeñarse, ya que a lo largo de su carrera ha mostrado versatilidad para ocupar distintas zonas del campo, aunque siempre con responsabilidades defensivas y de equilibrio táctico.

Durante su etapa más reciente con Puebla, Rey se desempeñó principalmente como mediocentro defensivo, una posición en la que tendría que competir directamente con Fernando González. Sin embargo, aunque arrebatarle la titularidad al Oso luce complicado debido a la enorme confianza que Gabriel Milito ha depositado en él, lo cual quedó demostrado al ser uno de los futbolistas más utilizados durante el Clausura 2026, esta sería la posición en la que es más probable que Rey tenga minutos.

No obstante, cuando tuvo participación con el primer equipo de Chivas en etapas anteriores, lo hizo principalmente como defensor central. En ese escenario, tendría que disputar minutos con jugadores como José Castillo, Luis Romo, Diego Campillo y Daniel Aguirre, una competencia que en apariencia luce todavía más exigente debido a la profundidad que existe actualmente en esa zona del terreno de juego.

Luis Gabriel Rey también se desempeña como lateral por derecha y podría competir con Richard Ledezma

Existe además una tercera alternativa para Luis Gabriel Rey dentro del esquema de Gabriel Milito. El futbolista también puede desempeñarse como lateral o carrilero por derecha, sector que actualmente tiene como dueño a Richard Ledezma. Sin embargo, Rey podría convertirse en una opción muy interesante para partidos en los que Chivas necesite mayor solidez defensiva, ya que sus características están más orientadas a la marca y al equilibrio que a las incorporaciones ofensivas. Por ello, no sería extraño verlo como una alternativa táctica para determinados encuentros a lo largo del Apertura 2026.