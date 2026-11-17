La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en la vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League en el Gigante de Acero. A horas de que empiece el duelo ante los Reggae Boys, José María Garrido reveló en su canal de YouTube que Gabriel Milito y Chivas decidieron que los cinco convocados estén durmiendo en Guadalajara esta noche para mañana tenerlos en Verde Valle de cara al duelo frente a Cruz Azul.

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El conjunto rojiblanco sabe que esta semana es clave ya que con una victoria se asegura ser segundo en la tabla general de posiciones y de esa manera tener ventaja deportiva en Cuartos de Final y una eventual Semifinal de la Liguilla. Sin embargo, la Máquina es uno de los dos equipos a los que Gabriel Milito no pudo superar en fase regular y la Fiesta Grande del balompié mexicano.

Chivas inició esta semana su preparación para el partido ante Cruz Azul por la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX con varias bajas por convocatoria a la Selección Mexicana. Cinco de ellos se encuentran en el equipo de Rafa Márquez, por lo que Gabriel Milito y Chivas tomaron una importante decisión.

“Volverán de inmediato. La intención es que al término del partido entre México contra Jamaica todos los seleccionados del Guadalajara se suban a un avión y estén para dormir hoy miércoles en sus casas después del partido, después de esta concentración. El técnico Gabi Milito los quiere a la brevedad, que ya mañana miércoles, después de esta larga fecha FIFA, regresen de inmediato para comenzar a preparar y ganarle tiempo al tiempo”, informó José María Garrido.

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Y agregó: “Ha pasado anteriormente, puede volver a ocurrir y no me sorprendería si así sucede. Insisto, a final de cuentas es que este miércoles los cinco seleccionados hagan un trabajo ya, en este caso regenerativo los que tengan actividad y que no a preparar el partido, el jueves hacer el trabajo futbolístico, resolver detalles, esperar que ninguno regrese lesionado y enfocar al equipo de lleno para el partido del domingo”.

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¿A qué hora se juega México vs. Jamaica?

El partido de vuelta entre México y Jamaica se disputará el próximo martes 17 de noviembre a partir de las 20:30 desde el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en el territorio nacional por el Canal 5, Azteca 7, ViX Premium y el canal de YouTube de la Concacaf, mientras que en Estados Unidos por TUDN, ViX Premium, Univision y TV Azteca.