La Selección Mexicana vuelve a tener acción cuando reciba a Jamaica en la vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League en el Gigante de Acero. A minutos del duelo en Nuevo León, Rafa Márquez tomó una llamativa decisión debido a que envió a las gradas a Luis Romo a menos de una semana para el choque contra Cruz Azul. ¿Un favor para Chivas o adiós a la Selección Mexicana?

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No cabe ninguna duda de que el Rebaño Sagrado es uno de los principales perjudicados por las decisiones que lleva adelante el Tri. Al igual que en la Copa del Mundo previo a la recta final de la Liga MX, el Guadalajara vuelve a ser perjudicado porque convocaron a cinco de sus jugadores, por lo que volvieron a ser base en el conjunto nacional.

En medio de este contexto, Rafa Márquez tomó una llamativa decisión en la previa del duelo contra Jamaica debido a que decidió dejar fuera del banco de suplentes a Luis Romo. El entrenador del Tri directamente decidió enviarlo a las gradas del Gigante de Acero y llama la atención ya que no se sabe si es por una razón física o táctica cuando quedan menos de una semana para enfrentar a Cruz Azul.

Luis Romo sin minutos ante Jamaica.

Photo: Luis Romo sin minutos ante Jamaica.

¿Luis Romo se despide de la Selección Mexicana?

No hay ninguna duda de que Luis Romo no terminó de marcar la diferencia en la ida ante Jamaica y era claro que iba a salir del cuadro titular. Sin embargo, la decisión de Rafa Márquez lleva mucho a pensar que podría ser una despedida forzosa o que decante en la propia decisión del capitán de Chivas de decirle adiós al Tri.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.