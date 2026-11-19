El mercado de pases ya se siente en Verde Valle a pesar de que Chivas se alista para la recta final del Apertura 2026 y con un duelo clave ante Cruz Azul. En medio de este contexto, surgió el rumor de que la Máquina vendría por Luis Romo, pero César Huerta, insider rojiblanco, dio a conocer que no va a salir del equipo salvo que el capitán pida irse.

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En las últimas horas diferentes páginas del equipo de la Noria señalaron que la directiva cementera estaba dispuesta a realizar un intercambio bomba para repatriar a Romo. Según los reportes, la idea era que llegue al Rebaño Sagrado Jeremy Márquez, pieza importante del conjunto de Joel Huiqui.

En medio de este contexto, César Huerta reveló que, mientras en Chivas se encuentre Gabriel Milito, Luis Romo no va a salir y que no tienen pensado ir por otro volante. “Mientras el profe Gabriel Milito sea el entrenador del Guadalajara no hay ninguna intención de que salga del club. También pregunté 'Oye, esta es la opinión de Milito. ¿Ustedes qué opinan?' La directiva del Guadalajara está muy contenta con el capitán. Y yo, platicando con esta persona, le decía que luego las críticas cuando son más desmedidas cuando son una bola de nieve puede influenciar consciente o inconscientemente y me decía esta persona que 'Somos bien seguro de lo que es Romo y sobre todo de lo que es como futbolista y sobre todo de como es como persona. Nosotros estamos muy contentos con Luis Romo en todos los niveles'. El intercambio poco menos que imposible empezando por esa parte”, explicó el periodista de Diario AS.

Luis Romo es pieza clave en el equipo de Gabriel Milito.

Photo: Luis Romo es pieza clave en el equipo de Gabriel Milito.

Y agregó: “Hay alguna manera de que podamos pensar que el Guadalajara estuviera buscando a un jugador que juegue en varias posiciones. Y me decía esa persona 'Tú habrás visto acaba de contratar a dos volante'. A Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. La decisión no está en mis manos, pero pensaría que es complicado que vayamos a buscar otro volante. (...) No tiene ningún sentido que vayamos por otro volante”.

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A su vez, confirmó que la única manera de que salga es si el futbolista está inconforme con el Guadalajara y pide ser transferido. “Siempre hay un pero en muchas situaciones o a menos qué. Y me decía esta persona que de parte de la directiva y el cuerpo técnico es absolutamente intransferible mientras el proyecto actual se mantenga porque es una pieza fundamental para el profe Gabriel Milito a menos que él mismo llegara a pedir su salida. Chivas no retiene a nadie a huevo. Si él por cualquier visita de la vida no se encuentra a gusto en el Guadalajara y pidiera salir entonces el Guadalajara sí contemplaría la salida de Luis Romo y sí trataría de sacarle el máximo provecho”, cerró César Huerta.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México . El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron con el equipo de Gabriel Milito ante Cruz Azul.