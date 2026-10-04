Chivas se alista para enfrentar a América en Estados Unidos. En medio de este contexto, la madre de Santiago Sandoval confirmó que hay interés de clubes de Europa por su hijo.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a América, mientras que la Selección Mexicana mantiene sus trabajos en la fecha FIFA. En medio de este contexto, la madre de Santiago Sandoval, Lluvia González, confirmó en diálogo con Claro Sports que ya hubo varios acercamientos de clubes de Europa, pero que el canterano se quiere quedar para salir campeón.

Es un hecho que el Guadalajara no solo es la base de la Selección Mexicana, sino que además es el último equipo que logró exportar a un jugador a Europa. Armando González fue vendido a cambio de diez millones de dólares más variables a Olympiacos de Grecia.

Mientras Chivas se alista para jugar ante América, la madre de Santiago Sandoval confirmó lo que muchos querían saber. En declaraciones a Claro Sports, Lluvia González reveló que existen acercamientos de clubes de Europa, pero que no quieren distraer a su hijo y que es el representante quien se encarga de los temas referentes al Viejo Continente.

Santiago Sandoval es buscado por clubes de Europa. (Foto: IMAGO7)

“Sí ha habido acercamientos de varios equipos, pero todo se ha manejado con el representante. Ahorita la verdad es que no queremos distraer a Santi con ese tema, él está enfocado con Chivas ahorita con Selección también y él dijo que quiere salir campeón con Chivas”, confirmó la madre de Santi en las últimas horas.

¿Cómo ver América vs. Chivas en Estados Unidos?

El partido entre América y Chivas en Estados Unidos se llevará a cabo este domingo 4 de octubre a las 20:00 del Centro de México. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime y Fox, mientras que en territorio estadounidense por Telemundo y Peacock.

Los números de Santiago Sandoval con Gabriel Milito