Jordan Carrillo es uno de los jugadores que la afición de Chivas espera que termine de brillar. Mientras se espera que cumpla con las expectativas, las chivahermanas lo sorprendieron con un regalo en Verde Valle.

La llegada de Jordan Carrillo sorprendió y la festejó todo Chivas porque pocos vieron venir su fichaje por el tipo de jugador que es. Mientras se espera que termine de brillar en el Guadalajara, las aficionadas del Rebaño Sagrado aparecieron en Verde Valle con un enorme regalo, ya que le entregaron un ramo de rosas. Las seguidoras mostraron así su respaldo al atacante.

El exjugador de Santos Laguna es uno de los futbolistas que muchos clubes de la Liga MX seguían de cerca para fichar. Sin embargo, de un momento a otro, Javier Mier y Alejandro Manzo llamaron a los Laguneros, se pusieron de acuerdo y concretaron un fichaje que nadie esperaba mientras muchos comenzaban a analizar qué tipo de movimiento iban a hacer en el mercado de pases.

Tras 15 partidos en el Apertura 2026 de la Liga MX, Jordan Carrillo no termina de consolidarse como todo el entorno de Chivas esperaba y los cuestionamientos caen sobre Gabriel Milito. A pesar de que no cumplió con todas las expectativas iniciales, el atacante rojiblanco recibió una muestra de afecto en Verde Valle.

Jordan Carrillo recibió enorme gesto de las aficionadas de Chivas. (Foto: IMAGO7)

El detalle de las aficionadas de Chivas con Jordan Carrillo

En un video publicado por José María Garrido en su canal de YouTube, el periodista explicó que las aficionadas llegaron a las instalaciones de la Perla Tapatía con un ramo de rosas y una dedicatoria. “Por tu primer gol precioso”, decía el mensaje de las seguidoras para el extremo rojiblanco, quien no tuvo problemas en recibir el obsequio.

Los números de Jordan Carrillo en Chivas