El entrenador del Guadalajara tomaría con mucha seriedad el duelo contra los Zorros en donde tratará de aprovechar los espacios que deje el equipo de Hernán Crespo.

Gabriel Milito está consciente de que está a unas horas de disputar uno de los partidos más importantes del Apertura 2026 para Chivas debido a que será una edición más del Clásico Tapatío contra Atlas, en donde estaría realizando algunos ajustes que se habrían filtrado a la prensa.

El entrenador del Guadalajara tendrá que decidir si utiliza a los seleccionados en el once inicial después de que se diera a conocer de que habrían reportado golpeados anímicamente por la desastrosa Fecha FIFA con la Selección Mexicana, además de revisar el estado físico por el desgaste de los juegos y los viajes.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez destapó la que sería la alineación que plantearía Gabriel Milito antes de enfrentarse a los Zorros, en donde dejó entrever que Kevin Castañeda podría ser de la partida, confirmando que está ganándose la confianza del entrenador argentino como lo destapó Diego Yvey unas horas antes.

“Es un ejercicio que nos va a dejar alguna idea de lo que pudiera hacer. Me gusta la alineación que me daban: Tala Rangel en el arco. Lateral derecho, Richy Ledezma. Daniel Aguirre, Diego Campillo y Luis Rey como defensas. Hugo Camberos del otro lado.

“Fernando González, Brian Gutiérrez o Kevin Castañeda (…) Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Ricardo Marín. Lo interesante es si Sando estará detrás de Ricardo Marín para meterle picantito y apoyar a los dos del medio campo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál sería el esquema de Chivas para enfrentar al Atlas?

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.