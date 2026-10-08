Mientras disputa el Apertura 2026, se filtran las primeras imágenes de la tercera playera de Chivas y de su indumentaria pre-match para el Clausura 2027.

El Guadalajara se alista para el Apertura 2026 de la Liga MX, pero en el Rebaño Sagrado hay varios que ya piensan en lo que comenzará a vivirse en el 2027 con las playeras. En medio de este contexto, se filtró cómo sería la tercera playera pre-match de Chivas para el Clausura 2027.

Es un hecho que el Rebaño Sagrado y Nike llevaron una alianza que ilusionó a toda la nación rojiblanca. Sin embargo, su inicio no fue el mejor porque no terminaron de abastecer a todos los abonados con la playera que deben regalarle por contrato.

En medio del Apertura 2026, Footy Headlines filtró en las últimas horas cómo sería la tercera equipación de Chivas para el Clausura 2027. Por otro lado, fuentes de Rebaño Pasión confirmaron que las fotografías que circulaban en redes sociales sobre la playera pre-match son verdaderas.

La misma tendría los mismos colores de la tercera equipación que utilizará el Rebaño Sagrado en Verde Valle. A su vez, el escudo sería retro, como nos adelantó meses atrás Ricardo Ortiz, junto a detalles inspirados en los mariachis.

Origen del escudo retro que utilizará Chivas

Trascendidas las imágenes de la tercera equipación y la playera de pre-match, Rebaño Pasión mantuvo un diálogo con Ricardo Ortiz Montenegro, coleccionista y especialista en playeras rojiblancas, quien explicó el origen del posible escudo que use Nike para el Clausura 2027.

Según su investigación en Antología Rojiblanca: La guía de las playeras del Guadalajara, el Guadalajara utiliza un escudo en alusión al primero que confeccionó en su origen con sus iniciales: C y G. Cabe destacar que, como se ve en las imágenes que filtró Footy Headlines, el escudo está posicionado en el pecho como lo utilizó el primer Rebaño Sagrado.