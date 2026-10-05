Chivas se prepara para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Mientras el Rebaño se prepara para el partido por la Liga MX, se filtran imágenes de la tercera playera de Chivas.

El Guadalajara se alista para llevar adelante una nueva edición del Clásico Tapatío ante Atlas en el Estadio Jalisco por el Apertura 2026. En medio de este contexto, se filtran nuevas imágenes sobre cómo sería la tercera playera que Nike le haría a Chivas para el Clausura 2027.

La llegada de la marca de la palomita generó una enorme alegría en la afición rojiblanca ya que se concretaba un importante cambio. La relación entre los chivahermanos y Puma ya no era la mejor por los diseños que había presentado en los últimos años.

Con Nike, Chivas decidió sacar el cuadro blanco que había quedado en el medio de la playera titular para Caliente, mientras que para la suplente decidieron crear una totalmente blanca. Por otro lado, en las últimas horas, Footy Headlines filtró en las últimas horas cómo sería la tercera equipación del Rebaño Sagrado para el Clausura 2027.

(Imagen de Footy Headlines)

En las imágenes se ve un jersey negro, con detalles en dorados y un escudo retro que adelantó Ricardo Ortiz Montenegro en exclusiva a Rebaño Pasión. Cabe destacar que los dibujos en el pecho y mangas estarían inspirados en los mariachis.

¿Cómo se encuentra la relación entre Nike y la afición de Chivas?

La llegada de Nike a Chivas generó un enorme impacto, pero los primeros pasos con Chivas han generado mucha polémica porque no han cumplido con los abonados. Por esta razón hay muchos chivahermanos molestos con la marca de la palomita.

Las imágenes de la tercer playera de Nike para Chivas

(Imagen de Footy Headlines)

(Imagen de Footy Headlines)

(Imagen de Footy Headlines)