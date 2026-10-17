Los atacantes del Guadalajara continúan tratando de escalar peldaños entre los mejores artilleros de la Liga MX.

Chivas se ha encontrado en problemas frente a la portería rival durante las semanas recientes, en donde la cosecha goleadora de los delanteros rojiblancos como Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval ha quedado en pausa durante algunas semanas, pero tratan de incrementar su cuota frente a los Tigres.

Hasta antes del duelo contra los felinos, el mejor romperredes rojiblanco era Ricardo Marín con cinco goles en el torneo, seguido de Roberto Alvarado con cuatro y Santiago Sandoval con 3 anotaciones en el Apertura 2026.

Así va la tabla de goleo del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara volverá a la competencia rápidamente debido a que habrá jornada doble en la Liga MX, en donde volverá a jugar de local el próximo martes 20 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 18:07 horas, tiempo del centro de México.