Vladimir Moragrega no fue tenido en cuenta por Gabriel Milito en Chivas y tampoco está sumando minutos con Tapatío. ¿Qué sucede?

En las fuerzas básicas hay una serie de jugadores que levantan la mano para recibir una oportunidad en el primer equipo desde Tapatío. Allí también se encuentran jugadores que no son considerados como Vladimir Moragrega, quien no fue tenido en cuenta en los últimos cinco partidos de los dirigidos por Pepe Meléndez. ¿Se lesionó o lo borraron de Verde Valle?

Luego de la primera temporada, Gabriel Milito decidió darle una oportunidad al futbolista que fue campeón de goleo en la Liga de Expansión MX en los trabajos que se llevaron a cabo en Isla Navidad. Sin embargo, fue la última opción en los amistosos y volvió a recalar en los Cabritos en el inicio del campeonato.

Con la salida de Armando González y la promoción a Jesús Hernández al primer equipo, a quien no se vio en el equipo titular fue a Vladimir Moragrega. Ante Mineros de Zacatecas no estuvo presente Eduardo García ni el atacante, pero frente a Alebrijes apareció nuevamente como titular el Dragón.

Vladimir Moragrega no juega con Tapatío. (Foto: IMAGO7)

Con este panorama la gran pregunta que surge es qué sucede con el atacante que fue campeón de goleo en la Liga de Expansión MX. Desde Tapatío no han dado a conocer qué sucede con el delantero ya que no reportaron si se encuentra o no lesionado, por lo que se puede especular que lo hayan cepillado. Cabe destacar que ante Cruz Azul Hidalgo se retiró golpeado en el segundo tiempo y fue sustituido por Diego Delgadillo.

¿Cuál es el próximo juego de Tapatío?

El próximo partido de Tapatío será ante Leones Negros por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. El partido se jugará en el Estadio Akron y será transmitido por ESPN y Disney Plus.

Cabe destacar que los Cabritos de Pepe Meléndez vienen de empatar 1-1 ante Alebrijes en el Estadio Tecnológico de Oaxaca. De momento, los rojiblancos son quintos en la tabla general de posiciones con once puntos.