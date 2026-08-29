Anwar Ben Rhouma anotó uin doblete contra Pachuca que lo pone en la mira del Primer Equipo para el puesto de tercer delantero.

Chivas enfrentará esta tarde a Pachuca por la Jornada 6 del Apertura 2026, en un encuentro en el que el Guadalajara buscará confirmar el buen momento que mostró durante la goleada por 5-2 sobre Xolos de Tijuana. El equipo de Gabriel Milito llega con mayor confianza y con la posibilidad de mantenerse entre los primeros lugares de la Tabla General.

Mientras llega la hora del partido del Primer Equipo, Chivas Sub-21 también se enfrentó este sábado a los Tuzos y tuvo en Anwar Ben Rhouma a uno de sus grandes protagonistas. El delantero rojiblanco consiguió marcar por partida doble y fue fundamental para que el Guadalajara rescatara un empate en un partido que se había complicado considerablemente.

Anwar Ben Rhouma adelantó al Guadalajara apenas al minuto 3, pero el trámite comenzó a complicarse rápidamente para el conjunto rojiblanco. Pachuca consiguió el empate al 6′ y posteriormente tomó la ventaja al 37′ mediante un penal, mientras que Chivas además tuvo que afrontar el resto del encuentro con un jugador menos tras sufrir una expulsión.

Sin embargo, cuando parecía que los Tuzos se quedarían con los tres puntos, Anwar volvió a aparecer al minuto 83 para marcar el 2-2 y rescatar un punto muy valioso para Chivas. El doblete también representa una importante carta de presentación para Gabriel Milito, quien continúa buscando al canterano que pueda convertirse en el tercer delantero del Primer Equipo.

Anwar Ben Rhouma llegó a Chivas procedente de Mazatlán, equipo con el que incluso alcanzó a debutar en la Liga MX. Tras la desaparición de los Cañoneros, el Guadalajara decidió apostar por el atacante de 21 años para continuar con su formación, especialmente por su versatilidad ofensiva, capacidad para asociarse, atacar diferentes espacios y ofrecer soluciones tanto dentro como fuera del área rival.

Chivas Sub-21 tiene “campeonitis”, han tenido un inicio de torneo complicado

El empate ante Pachuca mantiene a Chivas Sub-21 en un inicio de torneo complicado después de haber conquistado el campeonato del Clausura 2026. El equipo rojiblanco conserva a varios de los futbolistas que fueron protagonistas del título, aunque ahora tendrá que encontrar nuevamente su mejor versión mientras continúa con su principal objetivo: formar jugadores capaces de llegar al Primer Equipo.