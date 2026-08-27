Tapatío no pudo contra Alebrijes por el Apertura de la Liga de Expansión MX. Conoce cómo marchan los Cabritos en la tabla general de posiciones.

Tapatío empató ante Alebrijes por la jornada seis del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Tras lo sucedido en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, repasamos cómo marchan los Cabritos en la tabla general de posiciones.

El equipo de Pepe Meléndez llegaba al choque contra el conjunto oaxaqueño con una importante victoria ante Mineros de Zacatecas por 4-2. Daniel Villaseca se despachó con un doblete, Cruz Medina con un golazo y Jesús Hernández con una anotación que sirvió como respuesta para quienes se preguntaban por qué lo convocó Gabriel Milito al primer equipo.

En el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, Tapatío no pudo ante Alebrijes luego de empatar 1-1 por la jornada seis del Apertura 2026. Los Cabritos generaron poco peligro en la portería rival con tiros de Cruz Medina y Diego Latorre, pero Gael García Bernal anotó el empate a minutos del final.

Tapatío no pudo contra Leones Negros. (Foto: X)

¿Cómo marcha Tapatío en la tabla general de posiciones de la Liga de Expansión MX?

Tras el resultado obtenido ante Alebrijes, Tapatío es segundo con 11 puntos en la tabla general de posiciones del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. El equipo de Pepe Meléndez se encuentra a un unidad de Leones Negros, que es líder con 12 puntos con un partido menos.

¿Cuál es el siguiente partido de Tapatío en la Liga de Expansión MX?

El próximo juego de Tapatío será ante Leones Negros el próximo domingo 6 de septiembre en el Estadio Akron a las 17:00 del Centro de México. El partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN.