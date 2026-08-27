Tapatío visita a Alebrijes por la jornada seis del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Sigue todas las incidencias del partido en Rebaño Pasión.

En el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, Alebrijes recibe a Tapatío por la jornada seis del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. El conjunto rojiblanco viene de superar por 4-2 a Mineros de Zacatecas en el Gigante de Zapopan.

Cambio Alebrijes

Israel García por Diego Martínez

Cambios en Chivas

Matías Cendejas por Saúl Zamora

Cruz Medina por Leonel Calderón

Rodrigo Parra por Daniel Villaseca

Amonestados en Chivas

Rodrigo Parra.

Amonestados en Alebrijes

Bubakarry Fadika y Patrick Villa.

Alineación de Tapatío

Eduardo García, Rodrigo Parra, Carlos Soldati, Sebastián Esparza, Matías Cendejas, Leonardo Jiménez, Juan Uribe, Luis Ledesma, Gael García, Cruz Medina y Diego Latorre.

Alineación de Alebrijes

Carlos Rodas, Adrián Justo, Kristian Álvarez, Josué Reyes, Tristhan Jaimes, Aldo Arellano, Patrick Villa, Bubakarry Fadika y Luke Jeffus, Israel García y Andrey Andrade.

Suplentes de Tapatío

Axel Leyva, Carlos Hernández, Raúl Nuño, Diego Rosales, Saúl Zamora, Carlos Corona, Leonel Calderón y Daniel Villaseca.

Suplentes de Alebrijes

Octavio Paz, Adrián Vázquez, Ángel Hernádnez, Sebastián Vizarretea, Miguel Carreón, Alfonso Sánchez, Jesús Bustos, Orlando Ballesteros, Diego Martínez y Wilson Torres.