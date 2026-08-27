En el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, Alebrijes recibe a Tapatío por la jornada seis del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. El conjunto rojiblanco viene de superar por 4-2 a Mineros de Zacatecas en el Gigante de Zapopan.
Cambio Alebrijes
- Israel García por Diego Martínez
Cambios en Chivas
- Matías Cendejas por Saúl Zamora
- Cruz Medina por Leonel Calderón
- Rodrigo Parra por Daniel Villaseca
Amonestados en Chivas
Rodrigo Parra.
Amonestados en Alebrijes
Bubakarry Fadika y Patrick Villa.
Alineación de Tapatío
Eduardo García, Rodrigo Parra, Carlos Soldati, Sebastián Esparza, Matías Cendejas, Leonardo Jiménez, Juan Uribe, Luis Ledesma, Gael García, Cruz Medina y Diego Latorre.
Alineación de Alebrijes
Carlos Rodas, Adrián Justo, Kristian Álvarez, Josué Reyes, Tristhan Jaimes, Aldo Arellano, Patrick Villa, Bubakarry Fadika y Luke Jeffus, Israel García y Andrey Andrade.
Suplentes de Tapatío
Axel Leyva, Carlos Hernández, Raúl Nuño, Diego Rosales, Saúl Zamora, Carlos Corona, Leonel Calderón y Daniel Villaseca.
Suplentes de Alebrijes
Octavio Paz, Adrián Vázquez, Ángel Hernádnez, Sebastián Vizarretea, Miguel Carreón, Alfonso Sánchez, Jesús Bustos, Orlando Ballesteros, Diego Martínez y Wilson Torres.