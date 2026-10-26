Tapatío quedó al borde de la eliminación en la Liga de Expansión MX y repasamos los puntos rescatables de su participación en el Apertura 2026.

La derrota por 2-1 a manos de Atlético Morelia dejó a Tapatío al borde de la eliminación de la Liguilla sin haberla jugado. El equipo de Pepe Meléndez necesita un milagro para jugar la Fiesta Grande y la gran pregunta que surge es qué se puede rescatar de la participación de los Cabritos en el Apertura 2026 y la verdad es que hay poco para subrayar.

A diferencia de otros torneos, los Cabritos no sufrieron una serie de bajas de jugadores que fueran ascendidos al primer equipo. Solo un puñado fueron tenidos en cuenta; Jesús Hernández fue uno de ellos, mientras que el resto fueron convocados en alguna pretemporada, pero no terminaron de dar el salto a Primera División.

Con el diario del lunes se puede destacar la participación de Daniel Villaseca, algunas pinceladas de Cruz Medina y las razones por las que Jesús Hernández fue tenido en cuenta por Gabriel Milito a base de golazos. A su vez, queda a la vista que el equipo sirve de momento como una gran plataforma para que jugadores como Sebastián Liceaga, Samir Inda y Ángel Chávez no pierdan ritmo de juego, y que futbolistas como Carlos Hernández tengan sus primeros roces con jugadores más experimentados.

Pepe Mélendez es uno de los principales responsable de este fracaso de Tapatío. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, no es motivo para no pelear por uno de los ocho boletos a la Liguilla del Apertura 2026, y Pepe Meléndez es uno de los principales responsables de este inminente fracaso. A lo largo del torneo, su plantilla tuvo pocos lesionados y no sufrió gran cantidad de bajas, por lo que no se entiende aún la gran cantidad de rotaciones que realizaba de un partido al otro cuando había elementos, como Villaseca, que marcaban la diferencia. Sin duda, el DT debe rendir cuentas ante Javier Mier y Alejandro Manzo.

Encuesta ¿Pepe Meléndez debe seguir al frente de Tapatío? ¿Pepe Meléndez debe seguir al frente de Tapatío? Sí No Ya votaron 3 hinchas

¿Qué debe hacer Chivas con Vladimir Moragrega y Eduardo García?

Tras la derrota de Tapatío ante Atlético Morelia, Miguel Pérez, periodista especializado en fuerzas básicas del Guadalajara, señaló que hay jugadores de los Cabritos que tienen un ciclo cumplido, y vaya que tiene razón en su análisis. Hay dos futbolistas que tienen que ser acomodados sí o sí por el bien de su carrera y del club, porque no son tenidos en cuenta por Gabriel Milito y ya no son jóvenes.

Eduardo García fue relegado en el Clausura 2026 por el técnico argentino, rotó mucho y demostró que tiene cualidades bajo los tres palos. ¿De qué le sirve al Rebaño Sagrado y al portero mantener un vínculo que no le sirve a ninguno de los dos?

¿Vladimir Moragrega debe seguir en Tapatío? (Foto: IMAGO7)

Otro caso similar es el de Vladimir Moragrega, quien se consagró campeón de goleo en el Clausura 2026, que fue observado por Gabriel Milito en la última pretemporada y que fue considerado como la última opción a pesar de la salida de Armando González y Sergio Aguayo del primer equipo. La buena noticia para él es que mantiene una buena cuota goleadora, con siete goles en el Apertura 2026, y podría ser opción en otro equipo que necesite sus cualidades tanto en la Liga de Expansión como en la Liga MX.