Este sábado no hubo acción en la Liga MX, pero hubo juego en la Liga de Expansión MX con Tapatío. Ante Cancún se dio el debut de Diego Ponce.

No hay duda de que Chivas es uno de los grandes productores de futbolistas y que Tapatío es la última etapa en la que un jugador se termina de foguear antes de dar el salto a primera división. Por otro lado, el sábado Pepe Meléndez llenó de orgullo a todo el Rebaño Sagrado, ya que hizo debutar a Diego Ponce, canterano de 15 años.

Desde la llegada de Gabriel Milito, el Guadalajara ha buscado la manera de promocionar más a los futbolistas de las fuerzas básicas. Por esta razón, el técnico argentino no solo decidió llevar a más de diez jugadores de la cantera rojiblanca a sus diferentes pretemporadas, sino que además presta a varios para que se terminen de foguear en primera división.

Es importante destacar que la idea de Tapatío es que varios de los jugadores de las fuerzas básicas terminen de tener un roce interesante en la Liga de Expansión MX. El sábado, Pepe Meléndez decidió hacer debutar a Diego Ponce, un futbolista de 15 años que ingresó en el segundo tiempo por Luis Ledesma.

Diego Ponce debutó con 15 años en la Liga de Expansión MX. (Foto: IMAGO7)

¿En qué posición juega Diego Ponce?

Según lo reportado por el propio Guadalajara, Diego Ponce juega como lateral por la izquierda y cuenta con un buen recorrido por toda la banda. A su vez, destacan que el futbolista de 15 años muestra compromiso al momento de defender, mientras que no tiene problemas en incorporarse al ataque gracias a su velocidad.

Asimismo, Diego Ponce se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Liga de Expansión MX. A su corta edad, el defensa da un salto de calidad importante al que habrá que seguir para ver si es o no convocado por Gabriel Milito para la próxima pretemporada del Rebaño Sagrado.

Los números de Diego Ponce en Chivas