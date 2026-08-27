La Leagues Cup se ha convertido en uno de los torneos más polémicos del futbol de Concacaf debido a las ventajas que tienen los equipos de la MLS, especialmente por el formato de competencia. Precisamente para hacerlo más atractivo, uno de los grandes incentivos es que los tres mejores equipos del torneo obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf, por lo que cada edición puede tener consecuencias importantes de cara al futbol internacional.

Ahora, por primera vez en la historia, las semifinales de la Leagues Cup tendrán a cuatro representantes de la Liga MX. Esto garantiza que los tres boletos que entrega el torneo para la Copa de Campeones de Concacaf serán para clubes mexicanos, provocando que la Liga MX llegue a una cifra histórica de nueve representantes en la Concachampions 2027.

Chivas será uno de esos nueve equipos gracias a la gran temporada que realizó durante 2025/2026, por lo que ya tenía asegurado su lugar junto con Toluca, América, Cruz Azul, Tigres y Pumas. A ellos se sumaron Monterrey y Pachuca después de los resultados de esta semana en la Leagues Cup, mientras que el último boleto quedará en manos de León o Xolos de Tijuana, que todavía deben definir al último representante mexicano.

En contraste, la MLS apenas tendrá seis equipos en la fase final de la Concachampions, una diferencia que demuestra el peso que tendrá la Liga MX en la próxima edición. Para Chivas, conquistar este torneo será una de las grandes prioridades, especialmente porque ganar este torneo cumpliría el objetivo de disputar el Mundial de Clubes. Además, enfrentarse a varios equipos mexicanos podría representar una ventaja, ya que el Guadalajara conoce mucho mejor a sus rivales del campeonato local.

El sorteo de la Concachampions 2027 se realizará en diciembre, por lo que todavía habrá que esperar algunos meses para conocer al rival de Chivas en los octavos de final. Esta situación seguramente estará muy presente en la planificación de Gabriel Milito, especialmente porque los torneos internacionales se le han negado al Guadalajara en los últimos años y conquistar este certamen podría representar un paso importante para cambiar esa historia.

La Liga MX sigue siendo prioridad, especialmente en el presente torneo

Precisamente porque Chivas ya no pelea por la Leagues Cup en el presente semestre, toda la energía del equipo está enfocada en conquistar la Liga MX, un campeonato que se le ha negado al Guadalajara desde el Clausura 2017. Por ello, este podría ser el momento ideal para buscar el título local, pues durante el próximo semestre el Rebaño Sagrado tendrá que dividir sus esfuerzos entre la Liga MX y la Concachampions, con el desgaste adicional que implica disputar ambos torneos.