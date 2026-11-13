Mateo Chávez se ha convertido en uno de los ejemplos más interesantes del talento que continúa produciendo la cantera de Chivas, pues el joven lateral mexicano consiguió dar el salto al futbol europeo después de pasar apenas seis meses con el Primer Equipo del Guadalajara. Y es que, con solamente 21 años, el futbolista rojiblanco fue vendido al AZ Alkmaar de Países Bajos por una cantidad cercana a los dos millones de euros, comenzando una nueva etapa en una de las ligas más importantes para el desarrollo de jóvenes promesas. Sin embargo, lo más sorprendente de su historia es la manera en que consiguió llamar la atención del conjunto neerlandés, pues todo comenzó gracias a una oportunidad que tuvo mientras representaba a la Selección Mexicana.

Aunque el talento de Mateo Chávez era evidente desde sus primeras apariciones con Chivas, llamó bastante la atención la rapidez con la que consiguió despertar el interés de un equipo competitivo de la Eredivisie. Y es que el AZ Alkmaar se ha caracterizado por apostar por futbolistas jóvenes y desarrollar jugadores capaces de competir al máximo nivel, aprovechando las oportunidades que ofrece el campeonato neerlandés. Por eso, el fichaje del canterano rojiblanco representó un paso muy importante para su carrera, especialmente porque llegó a Europa siendo todavía muy joven y sin haber acumulado demasiada experiencia en la Primera División de México.

Mateo Chávez ya jugó en Europa League.

Sin embargo, Mateo Chávez reveló que su llegada al AZ Alkmaar comenzó mucho antes de que se concretara su transferencia, durante una gira de la Selección Mexicana Sub-23 por Países Bajos. En aquella ocasión, el combinado nacional disputó diferentes encuentros de preparación y uno de sus rivales fue precisamente el conjunto neerlandés que terminaría convirtiéndose en su nuevo equipo. Fue durante ese enfrentamiento cuando los visores del AZ Alkmaar quedaron impresionados con las condiciones del lateral formado en Chivas, especialmente por su calidad y capacidad para competir contra futbolistas de un entorno europeo, lo que terminó despertando el interés del club por seguir de cerca su evolución.

Después de aquella gira, el AZ Alkmaar comenzó a seguir el desarrollo de Mateo Chávez y en diciembre de 2024 realizó sus primeros acercamientos con Chivas para intentar conseguir su fichaje. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron como esperaba el conjunto neerlandés, pues la propuesta económica inicial no terminó de convencer a la directiva rojiblanca. A pesar de ello, el interés del equipo europeo nunca desapareció y sus responsables continuaron buscando la manera de incorporar al joven mexicano, conscientes de que se trataba de un futbolista con características interesantes para su proyecto deportivo y con un margen de crecimiento importante.

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Finalmente, la insistencia del AZ Alkmaar terminó dando resultados durante 2025, cuando consiguió llegar a un acuerdo con Chivas para concretar la transferencia de Mateo Chávez. El propio futbolista reconoció que su representante y su padre desempeñaron un papel importante durante las negociaciones, ayudándolo a aprovechar una oportunidad que podía cambiar por completo su carrera. De esta manera, una simple gira de preparación con la Selección Mexicana terminó convirtiéndose en la puerta de entrada al futbol europeo para el canterano rojiblanco, demostrando la importancia que tienen este tipo de experiencias internacionales para que los jóvenes mexicanos puedan mostrar su talento ante los clubes del extranjero.

Chivas aún podría ganar más dinero si el AZ Alkmaar lo vende

Una de las decisiones más interesantes que tomó la directiva del Guadalajara durante la transferencia de Mateo Chávez fue conservar el 25% de sus derechos económicos, lo que permitiría al Rebaño Sagrado recibir dinero adicional en caso de una futura venta. Y es que el lateral mexicano ha conseguido aumentar considerablemente su valoración desde que llegó a Países Bajos, al grado de que actualmente estaría tasado en alrededor de ocho millones de euros. Si el AZ Alkmaar consiguiera venderlo por esa cantidad y el porcentaje se aplicara directamente al monto de la operación, Chivas podría recibir aproximadamente dos millones de euros adicionales, una cifra similar a la que obtuvo originalmente por su transferencia.