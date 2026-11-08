El canterano de Chivas anotó el empate parcial en la victoria 4-3 de AZ Alkmaar ante FC Groningen en la Eredivisie.

Siempre que se habla de Chivas en el mundo es porque un jugador formado en Verde Valle logró marcar la diferencia para que su equipo pudiera conseguir una importante victoria. Uno de ellos es Mateo Chávez, quien apareció a 15 minutos del final para anotar el empate parcial del AZ Alkmaar ante el FC Groningen por la Eredivisie.

Hace más de un año, el Rebaño Sagrado confirmó la venta de Tiloncito a uno de los clubes tradicionales de los Países Bajos. Tras un inicio como suplente, hoy el lateral izquierdo es titular indiscutido en su equipo y se espera verlo consolidarse en ese puesto en la Selección Mexicana.

Previo a una nueva Fecha FIFA, Mateo Chávez volvió a tener acción con el AZ Alkmaar para lograr una ajustada victoria ante el FC Groningen. Cuando el AZ perdía por 3-2, apareció como un 9 y tomó el rebote a lo Chicharito Hernández para marcar el 3-3 parcial. Minutos más tarde apareció Mexx Meerdink para marcar el 4-3 definitivo.

Mateo Chávez anotó el empate para AZ Alkmaar. (Foto: REUTERS)

Cabe destacar que el AZ Alkmaar se ubica en la quinta posición de la tabla general con 23 puntos, a tres del PSV, líder de la clasificación, y a dos del Feyenoord y del Ajax. No hay que olvidar que también compite en la Europa League 2026-2027, certamen en el que marcha en el puesto 14 con seis unidades.

Los números de Mateo Chávez en AZ Alkmaar