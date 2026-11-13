Chivas ha tenido que superar numerosos obstáculos durante el Apertura 2026, pero uno de los más complicados fue la racha de lesiones que afectó a varios futbolistas importantes del plantel de Gabriel Milito. Y es que las ausencias de jugadores fundamentales provocaron que el Guadalajara atravesara una etapa de resultados irregulares, en la que incluso dejó escapar puntos importantes y perdió durante algunas semanas su posición como el equipo con mayores probabilidades de conquistar el campeonato. Sin embargo, el Rebaño Sagrado ha conseguido recuperar poco a poco a sus jugadores y vuelve a perfilarse como uno de los principales candidatos al título, aunque una nueva preocupación ha comenzado a generar incertidumbre entre los aficionados.

La buena noticia para Gabriel Milito es que los futbolistas que estuvieron lesionados ya se encuentran recuperados y, en principio, deberían estar disponibles para enfrentar a Cruz Azul la próxima semana, un partido fundamental para definir la posición de Chivas en la Tabla General antes de comenzar la Liguilla. Sin embargo, existe una preocupación especial por Luis Romo, quien recientemente consiguió superar una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. De hecho, la directiva del Guadalajara habría solicitado al cuerpo técnico de la Selección Mexicana que tuviera especial cuidado con las cargas de trabajo del capitán rojiblanco, buscando evitar una recaída que pudiera dejarlo fuera de la fase final del Apertura 2026.

Chivas busca proteger a Luis Romo de una nueva lesión con la Selección.

Sin embargo, la preocupación por el estado físico de Luis Romo volvió a encenderse después de que Rafael Márquez lo utilizara como titular durante tres entrenamientos consecutivos de la Selección Mexicana, de cara al partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League contra Jamaica. Esta situación parece indicar que el entrenador del Tri tiene contemplado al capitán de Chivas dentro de su alineación inicial para el encuentro de este sábado en Kingston. Por eso, existe una posibilidad importante de que Romo dispute una cantidad considerable de minutos, incluso alrededor de una hora o más, algo que genera inquietud debido a que apenas consiguió recuperarse de sus problemas musculares y todavía necesita recuperar su mejor ritmo competitivo.

Además, el enfrentamiento contra Jamaica representa una exigencia física importante para Luis Romo, pues los Reggae Boys se caracterizan por su intensidad, velocidad y fortaleza en los duelos individuales. Esto significa que el futbolista rojiblanco, quien cabe recordar que juega como mediocampista en la Selección, podría verse involucrado en numerosas disputas por el balón y acciones de contacto que aumenten el desgaste durante el encuentro. Aunque esto no significa necesariamente que vaya a sufrir una nueva lesión, la preocupación en Guadalajara resulta comprensible si recordamos que su anterior problema muscular ocurrió precisamente mientras se encontraba concentrado con la Selección Mexicana.

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De esta manera, habrá que esperar hasta que Rafael Márquez anuncie la alineación oficial de México contra Jamaica para confirmar si Luis Romo comenzará el encuentro como titular, aunque todo apunta a que tendrá una participación importante. Además, Roberto Alvarado y Raúl Rangel también se perfilan para aparecer desde el inicio, por lo que Chivas podría tener hasta tres representantes dentro del once inicial del Tri. Sin embargo, más allá de sus actuaciones individuales, lo más importante para Gabriel Milito será que todos regresen al Guadalajara en perfectas condiciones físicas, especialmente porque el Rebaño Sagrado está a punto de disputar los encuentros más importantes de la temporada y no puede permitirse nuevas ausencias por lesión.

Luis Romo lidera varias estadísticas con Chivas, pero debe mejorar urgentemente una

La importancia de Luis Romo para el Guadalajara queda demostrada en sus estadísticas del Apertura 2026, pues es el segundo jugador con más asistencias del equipo, con dos, y también lidera al plantel en grandes ocasiones creadas, con seis. Además, encabeza los registros de pases precisos por partido, con 65.6, y pases largos acertados, con 6.3, números especialmente destacados para un futbolista que suele desempeñarse como defensa central. Sin embargo, también es el jugador de Chivas que más veces pierde la posesión del balón, con un promedio de 15.3 por encuentro, una cifra que necesita reducir especialmente en zonas cercanas a la portería de Raúl Rangel. Por eso, además de mantenerse saludable, Romo tendrá que mejorar su seguridad en la salida para ayudar al Rebaño Sagrado a competir por el título durante la Liguilla.