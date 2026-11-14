Chivas no tendrá actividad este sábado 14 de noviembre debido a la pausa por la Fecha FIFA, pero eso no significa que los aficionados rojiblancos se quedarán sin futbol durante el fin de semana. Y es que varios jugadores del Guadalajara fueron convocados por Rafael Márquez para disputar los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League con la Selección Mexicana, y algunos de ellos tienen muchas posibilidades de aparecer como titulares frente a Jamaica. Por eso, los seguidores del Rebaño Sagrado tendrán motivos suficientes para estar pendientes del encuentro de esta noche, especialmente porque será una oportunidad para observar el rendimiento de sus futbolistas antes de que regresen a disputar la Liguilla del Apertura 2026.

Es importante recordar que los encuentros de la Concacaf Nations League son partidos oficiales y no simples compromisos amistosos de preparación, por lo que la Selección Mexicana tendrá que afrontar esta eliminatoria con la máxima seriedad. Además, al tratarse del partido de Ida de los Cuartos de Final, conseguir un buen resultado como visitante será fundamental para llegar con ventaja al encuentro de Vuelta. Por eso, se espera que tanto los jugadores de Chivas como el resto de los convocados por Rafael Márquez salgan a competir con la mayor intensidad posible, aunque esto también genera cierta preocupación en Guadalajara debido al desgaste físico que podrían acumular antes de regresar a sus respectivos clubes.

De acuerdo con distintos reportes sobre los entrenamientos de la Selección Mexicana, Raúl Rangel y Roberto Alvarado prácticamente tendrían asegurado un lugar dentro de la alineación titular para enfrentar a Jamaica. El Tala apunta a mantenerse como el guardameta de confianza de Rafael Márquez, mientras que el Piojo podría ocupar una de las posiciones ofensivas del conjunto nacional. Por otro lado, Luis Romo también tiene posibilidades importantes de comenzar el encuentro, aunque su presencia todavía genera algunas dudas, especialmente porque recientemente se recuperó de una lesión muscular y en Chivas existe preocupación por las cargas de trabajo que pueda recibir durante esta Fecha FIFA.

Mientras tanto, Santiago Sandoval y Diego Campillo apuntan a comenzar el partido contra Jamaica desde la banca, aunque ambos podrían convertirse en alternativas interesantes para Rafael Márquez durante el desarrollo del encuentro. En el caso de Sandoval, su capacidad para incorporarse al ataque podría ser útil si México necesita generar mayores oportunidades de gol, mientras que Campillo ofrecería opciones para reforzar la zona defensiva. Por eso, habrá que estar atentos a las modificaciones que realice el entrenador del Tri durante el segundo tiempo, pues los dos jóvenes futbolistas del Guadalajara podrían recibir minutos dependiendo de las necesidades del partido y del resultado que se presente.

¿Va por TV abierta el Jamaica vs México de la Nations League?

La buena noticia para los aficionados es que el partido entre Jamaica y México se podrá ver completamente gratis por televisión abierta a través de Azteca 7 y Canal 5, por lo que no será necesario contratar un servicio de paga para seguir las acciones del encuentro. Además, la transmisión también estará disponible mediante TUDN y, entre las alternativas anunciadas para verlo por streaming, se encuentran ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports, aunque la disponibilidad puede variar según la plataforma y el tipo de suscripción. Por supuesto, en Rebaño Pasión también estaremos pendientes de las mejores acciones de los futbolistas y canteranos de Chivas.

¿A qué hora se jugará el Jamaica vs México de la Nations League?

El enfrentamiento entre Jamaica y México, correspondiente al partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026, se disputará este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Nacional de Kingston, donde los Reggae Boys buscarán aprovechar su condición de locales para complicar al conjunto dirigido por Rafael Márquez. Por su parte, la Selección Mexicana intentará conseguir un resultado favorable antes de disputar el encuentro de Vuelta el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA, una eliminatoria que también servirá para evaluar el momento futbolístico de varios jugadores de Chivas antes de su regreso a la Liga MX.