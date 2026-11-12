Una de las principales prioridades de Chivas para el Clausura 2027 es encontrar un delantero que pueda solucionar los problemas de contundencia que ha mostrado el equipo desde la salida de Armando González al Olympiacos. Y es que, aunque Ricardo Marín, Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda han tenido oportunidades para demostrar su capacidad goleadora, ninguno ha conseguido ofrecer la regularidad que tenía la Hormiga frente a la portería rival. Por eso, la directiva rojiblanca continúa analizando posibles refuerzos para fortalecer el ataque de Gabriel Milito, y uno de los nombres que vale la pena evaluar es el de Alí Ávila, delantero del Querétaro que tiene algunas características interesantes, pero también diferencias importantes respecto al exgoleador del Guadalajara.

Alí Ávila es una de las opciones en la delantera.

Para entender si Alí Ávila podría convertirse en una buena alternativa para Chivas, es necesario comparar sus estadísticas con las de Armando González, quien durante la temporada 2025/26 fue uno de los delanteros más destacados de la Liga MX. De acuerdo con los datos analizados, la Hormiga alcanzó el percentil 98 en goles sin penales, goles esperados sin penales y producción combinada de xG y xA por 90 minutos, además de registrar un percentil 88 en disparos por partido y 94 en On-Ball Value. En cambio, Ávila destaca principalmente por la calidad de sus oportunidades, con un percentil 87 en xG por disparo y 81 en porcentaje de tiros a puerta, lo que demuestra que suele elegir buenas posiciones para rematar, aunque su participación ofensiva es considerablemente menor.

Y es que la principal diferencia entre ambos delanteros está en la cantidad de oportunidades que generan y su capacidad para convertirlas en goles. Mientras Armando González alcanzó el percentil 98 en anotaciones sin penales, Alí Ávila se encuentra apenas en el 45, una diferencia que también aparece en los goles esperados sin penales, donde registran percentiles de 98 y 61, respectivamente. Además, el delantero del Querétaro está en el percentil 19 en disparos por 90 minutos y 35 en toques dentro del área rival, muy lejos del 88 y 83 que consiguió la Hormiga. Esto significa que Ávila suele rematar desde buenas posiciones, pero participa mucho menos en las jugadas de peligro y tiene una presencia considerablemente menor dentro del área, precisamente una de las características que más necesita recuperar el Guadalajara.

Sin embargo, no todo es negativo para el atacante de los Gallos Blancos, pues Alí Ávila también tiene algunas cualidades que podrían resultar interesantes para el sistema de Gabriel Milito. Por ejemplo, supera ligeramente a Armando González en presión defensiva, con percentiles de 68 contra 62, una característica importante para un entrenador que exige recuperar el balón desde la primera línea. También presenta mejores registros en duelos aéreos y faltas recibidas, aunque ninguno de los dos destaca especialmente por generar oportunidades para sus compañeros. Eso sí, es importante considerar que las estadísticas corresponden a temporadas y contextos diferentes, por lo que el menor volumen de disparos de Ávila también podría estar relacionado con las oportunidades que genera Querétaro y no únicamente con sus capacidades individuales.

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Por todo esto, Alí Ávila podría ser una alternativa interesante para ampliar las opciones ofensivas de Chivas, pero difícilmente sería el sustituto ideal de Armando González. Su buena selección de disparos, precisión frente a la portería y disposición para presionar podrían permitirle adaptarse al estilo de Gabriel Milito, especialmente si el Guadalajara consigue generar más oportunidades de gol que Querétaro. Sin embargo, la enorme diferencia en producción ofensiva y presencia dentro del área representa una preocupación importante. Por eso, si la directiva rojiblanca pretende recuperar el nivel goleador que tenía con la Hormiga, debería priorizar a un delantero que genere un mayor volumen de remates, dejando a Ávila como una posible opción de rotación y no necesariamente como la solución principal.

Alfonso Alvarado está en la mira, pero tampoco sería una solución ideal

Otro de los delanteros que ha comenzado a sonar como posible refuerzo del Guadalajara es José Alfonso Alvarado, futbolista del León que estaría siendo considerado por la directiva rojiblanca de acuerdo con información del periodista César Huerta. Sin embargo, su perfil tampoco parece ser el más adecuado para reemplazar directamente a Armando González, pues sus principales fortalezas están relacionadas con la generación de oportunidades y su capacidad para participar en la construcción del ataque, más que con la definición. De hecho, el Plátano destaca por sus pases clave y asistencias esperadas, pero presenta registros menos convincentes en volumen y calidad de disparos. Por eso, aunque tanto el Plátano como Alí Ávila podrían aportar características interesantes al plantel, Chivas todavía tendría que encontrar un delantero con mayor presencia en el área y capacidad goleadora si pretende recuperar lo que perdió con la salida de la Hormiga.