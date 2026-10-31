¡Por fin llegó el día! Chivas vuelve a la actividad este sábado 31 de octubre, cuando reciba al Atlante en el Estadio Akron por la Jornada 15 del Apertura 2026. El equipo de Gabriel Milito buscará conseguir su tercera victoria consecutiva y mantenerse entre los primeros lugares de la Tabla General, aunque la atención también comienza a centrarse en el próximo mercado de fichajes. Y es que, mientras la directiva analiza posibles refuerzos para el Clausura 2027, varios jugadores podrían abandonar el Guadalajara durante el invierno debido a las pocas oportunidades que han recibido.

La falta de minutos de Jonathan Pérez lo hace el principal candidato a salir en el mercado de invierno

Uno de los casos más llamativos es el de Jonathan Pérez, quien llegó procedente del Nashville SC de la MLS por una cifra cercana a los tres millones de dólares, pero no ha conseguido encontrar un lugar dentro de los planes de Gabriel Milito. Durante los dos torneos que lleva bajo las órdenes del argentino, apenas ha participado en tres partidos oficiales, acumulando solamente 27 minutos. Esto resulta especialmente extraño considerando que tuvo una buena actuación contra América, cuando ayudó a darle mayor orden defensivo al equipo. Sin embargo, su falta de continuidad podría convertirlo en uno de los principales candidatos a salir en el mercado de invierno, aunque por ahora no existe una transferencia confirmada.

Ricardo Ferretti lanza fuerte crítica a Ricardo Marín como la opción tras la salida de Armando González

La falta de contundencia del Guadalajara continúa generando críticas y ahora fue Ricardo Ferretti quien cuestionó la decisión de apostar por Ricardo Marín como alternativa tras la salida de Armando González al Olympiacos. Durante su participación en ESPN, el Tuca aseguró que tenía mayores expectativas en Ángel Sepúlveda para cubrir la ausencia de la Hormiga, pues considera que Marín nunca ha destacado especialmente por su capacidad goleadora en Primera División. El exentrenador rojiblanco recordó que el delantero tuvo que salir a préstamo al Puebla antes de regresar al Guadalajara, aunque también reconoció algunas de sus virtudes. Ferretti destacó su disposición para presionar a los defensores rivales y colaborar en tareas defensivas, además de señalar que su estatura puede resultar útil para el equipo.

Chivas Femenil remonta de forma espectacular al Toluca y se lleva el triunfo en el Nemesio Diez

Chivas Femenil protagonizó una de sus victorias más emocionantes del Apertura 2026 después de remontar una desventaja de dos goles y derrotar 3-2 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Las Diablas Rojas se adelantaron al minuto 27 y ampliaron su ventaja al 48′, cuando un autogol de Natalia Villarreal parecía complicar definitivamente el encuentro para las rojiblancas. Sin embargo, Alicia Cervantes apareció con un doblete espectacular a los minutos 69 y 72 para empatar el marcador y devolverle la esperanza al Guadalajara. Finalmente, al 79′, Natalia Colín consiguió el gol de la remontada, completando una reacción extraordinaria que permitió al equipo de Antonio Contreras llevarse los tres puntos.

Análisis confirma a Raúl Rangel como el mejor portero mexicano de la Liga MX

El extraordinario momento de Raúl Rangel recibió un nuevo respaldo, esta vez gracias a un análisis estadístico realizado por la plataforma especializada Statiskicks. El estudio evaluó a los guardametas de la Liga MX considerando no solamente sus atajadas, sino también su participación en el juego, las salidas, la retención del balón, la progresión mediante pases y las acciones como portero líbero. Los resultados colocaron al Tala en el segundo lugar general, apenas por detrás de Esteban Andrada, de Monterrey, lo que significa que Rangel fue el portero mexicano mejor ubicado en la clasificación. Estos números refuerzan su importancia para Chivas y respaldan la confianza que ha recibido como titular de la Selección Mexicana.

Armando González vuelve a jugar con el Olympiacos este sábado, apunta a repetir la titularidad

Finalmente, Armando González tendrá una nueva oportunidad de demostrar su calidad en el fútbol europeo este sábado 31 de octubre, cuando Olympiacos visite al Kifisia por la Jornada 9 de la Superliga de Grecia. El encuentro comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Apostolos Nikolaidis de Atenas. La Hormiga llega después de haber sido titular en la goleada de 5-0 contra Kalamata FC, donde disputó 60 minutos y realizó tres remates, aunque no consiguió anotar. Además, recibió descanso durante el compromiso de Copa contra el GS Marko, por lo que existe la posibilidad de que Imanol Alguacil vuelva a incluirlo en su alineación inicial, especialmente después de sus buenas actuaciones recientes en Liga y Europa League.