La marca de la palomita lanzará tres equipaciones diferentes del Guadalajara en su primer semestre con el Rebaño, por lo que el anuncio estaría por suscitarse próximamente.

Nike ha regresado con mucha fuerza a trabajar en conjunto con Chivas, en donde la empresa estadounidense estaría por hacer el anuncio oficial de la tercera indumentaria que portará el Rebaño Sagrado y que podría estrenar en este Apertura 2026.

Pese a que recurrentemente, con Puma, se solían lanzar dos jerseys en los torneos de Apertura y la tercera indumentaria salía en el torneo de Clausura, la marca de la palomita está dispuesta a cambiar esa ideología y haría oficial la nueva playera en las próximas semanas.

Según el creador de contenido y especialista en lo relacionado a las indumentarias rojiblancas, Futboltuber, la tercera equipación del Guadalajara que sería negra con vivos en dorados, tales y como se filtraron unas fotos hace unos días, sería anunciada con bombo y platillo por el club y la marca Nike el próximo 1 de noviembre.

“El tercer uniforme del Guadalajara que esta playera, tentativamente y con información de Nike se los podemos decir, tentativamente será lanzada el primero de noviembre. O sea, que el 1 de noviembre el Guadalajara hará el anuncio oficial”, explicó el influencer en su canal de YouTube.

Aficionados de Chivas, molestos con Nike

La marca de la palomita ha registrado muchas dificultades para poder abastecer las nuevas indumentarias del Guadalajara en todos los rincones del país, por lo que los aficionados siguen reportando desabasto de los jerseys oficiales de juego que se lanzaron en el mes de julio, ocasionando inconformidad entre los aficionados.

No es un hecho que el jersey llegue a todos los puntos de venta

Debido a los problemas de desabasto que ha registrado Nike en estos meses que ha estado con Chivas, el propio Futboltuber dejó en claro que el anuncio sería el 1 de noviembre, pero no es seguro que ya esté disponible en todos los locales de indumentarias deportivas, por lo que eso se irá esclareciendo dentro de las próximas semanas.