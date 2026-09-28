La marca estadounidense estaría por anunciar una nueva línea de ropa casual con el escudo del Guadalajara, en donde esta versión no sería utilizado en partidos.

Nike está aprovechando al máximo la alianza comercial que concretó con Chivas y que anunció en julio de este 2026, ya que no solamente está confeccionando la ropa de juego del Rebaño, sino que sigue sacando nuevas líneas de ropa casual con el escudo del conjunto de la Perla de Occidente.

En horas recientes comenzó a circular un boceto del que sería una nueva línea de ropa que lanzaría la marca de la palomita en conjunto con el Guadalajara, en donde se trataría de una playera rojiblanca con algunos matices en blanco, así como el escudo del club y un cuello polo en azul marino.

Según la Asociación de Coleccionistas de Jerseys del Guadalajara esta nueva indumentaria sería parte de la Nike Dri-FIT Energy Lifestyle, la cual suele ser una línea de ropa casual que lanza la marca estadounidense en conjunto de los equipos que viste, por lo que no sería utilizada por el Rebaño para algún partido.

¿Cuáles problemas ha registrado Nike?

La marca de la palomita ha registrado muchas dificultades para poder abastecer las nuevas indumentarias del Guadalajara en todos los rincones del país, por lo que los aficionados siguen reportando desabasto de los jerseys oficiales de juego que se lanzaron en el mes de julio, ocasionando inconformidad entre los aficionados.

¿Cuánto cuesta la nueva playera de Chivas con Nike?

La llegada de Nike al Guadalajara implicó un incremento en el precio de las indumentarias del chiverío, en donde solamente existen dos versiones con los jerseys de local y de visita, en donde la de jugador cuesta 2 mil 999 pesos, mientras que la de aficionado vale mil 999 pesos.