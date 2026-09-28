Víctor Alcaraz es uno de los tantos jugadores de Chivas que no llegó a debutar en primera división. Sin embargo, logró dar el salto al futbol de Europa y busca clasificar a la próxima Champions Leagues.

Víctor Alcaraz es uno de los tantos jugadores que se formó en Chivas y que no pudo consagrarse en el primer equipo porque como portero siempre juega uno solo. Su actualidad lo llevó a cumplir el sueño que muy pocos en el fútbol mexicano pueden concretar: jugar en Europa junto al Rangers FC de Andorra.

“Él (Marco Fabián) no ha anunciado su retiro porque es el sueño de Marco y también yo se lo quiero dar; no solamente yo, todas las personas que hemos estado con él en el proyecto… Yo siempre le voy a agradecer a Marco“, reveló en exclusiva el Lobo a Rebaño Pasión sobre el sueño de ser campeón para jugar en la Champions League.

Dice un viejo refrán: “Cuando una puerta se cierra, otra se abre”. Sin duda, con esas 8 palabras se puede identificar el rumbo de Víctor Alcaraz en su carrera como futbolista. Cuando Mazatlán anunciaba su venta él no jugaba, pero desde Santa Coloma de Andorra le ofrecieron jugar al menos un puñado de partidos en la Conference League.

Vícto Alcaraz volvió momento único en la Conferences League.

“Yo estaba cedido de Rangers a Mazatlán. Mazatlán desaparece y me regreso a Andorra. En ese lapso me viene una oferta de Santa Coloma, a préstamo solamente por competiciones europeas. Al final Rangers accede y bueno, termina la competición europea y regreso a Rangers”, explicó el Lobo sobre cómo fue volver a los campos de juego del Viejo Continente.

En su relato señala que fueron horas de pura adrenalina debido a que estaba en Estados Unidos, regresa a Mazatlán, viaja a Andorra, llega, debuta en la Conference League y ataja un penal. En menos de 2 días realizó más escalas que cualquier otro jugador para tener un destacado estreno en competencias europeas.

“Te lo cuento así rápido. Compro un boleto de avión a Andorra esperando que esté todo okay con Rangers y, faltando 3 días para que me fuera a Andorra, me marcaron de Santa Coloma. ‘Oye, estamos interesados en que vengas a jugar la Conference League con nosotros’. Les explico que yo estaba con Rangers y me dijeron: ‘Sí, ya hablamos con ellos. Te queremos entendiendo esta parte que tiene el contrato con Rangers y te queremos por Conference League para que nos ayudes a poder pasar de rondas’”, comentó con una sonrisa.

Y agregó: “Fue estarme moviendo de un lado para el otro, estaba en Massachusetts, regresé a Guadalajara. De ahí a Mazatlán por otras cosas, en eso me hablan, compré el boleto. La verdad que fue un mes de locos”.

Víctor Alcaraz pasó de no tener club a volver a Europa

Sin duda, lo llamativo de esta historia fue que el Lobo pasó de no tener club a ser buscado por un equipo que iba a disputar la Conference League. En la misma charla, confesó que no le costó entenderse con el equipo porque se apoyó mucho en 2 jugadores mexicanos: Jorge Padilla y David Andrade.

“Me apoyé con ellos, al final yo ya estaba acostumbrado a cómo se vive la vida aquí en Andorra, al final pues regresaba, pero obviamente iban a ser nuevos compañeros. El chiste es adaptarse lo más rápido posible, sobre todo en el sistema de juego y poco a poco ir entendiendo con los jugadores. Al final llegué a un equipo donde tenía jugadores con muy buena actitud, siempre te rodeaban y al final también compartían”.

El Lobo Alcaraz atajó un penal en la Conference League.

Para el Lobo, la Conference League es una oportunidad de que varios jugadores se puedan probar a nivel europeo a pesar de que jueguen en categorías más bajas. “Son jugadores que están en divisiones de España, de segunda, de primera de Francia, de Cabo Verde. La Conference League es un mundo muy diferente a lo que tú puedes esperar de Europa. A lo que me refiero. Tú como jugador te encuentras con un equipo que se ficha para las clasificatorias de Europa y de repente hay un mercado enorme de jugadores que se la viven y que se matan por ese tipo de torneos y al final te encuentras con jugadores que dices: ‘La historia de vida de estos cabrones es increíble’”.

Por otro lado, llegar y atajar un penal fue una circunstancia del partido que no festejó porque faltaba la vuelta. “Me toca parar el penal, al final son circunstancias. A veces te toca y a veces no, son las circunstancias del partido. Yo al final siempre me tiro a un lado y me tiro con todo esperando que el jugador ahí la ponga. Y al final me toca ahora sí taparlo”, comentó.

Y añadió: “Cuando son partidos de ida y vuelta son 4 tiempos, yo lo veo así. No son 2 tiempos, son 4 tiempos. Terminado el partido de Cardiff (ante Penybont Football Club) ni siquiera festejé, me acuerdo. Todo mundo celebrando y yo así como que calmado porque sabía que la vuelta iba a ser también complicada. Sí, obviamente se disfruta, pero al final quise manejar un poco esas emociones”.

Víctor Alcaraz afirma que Rangers de Andorra es su casa

Tras su paso por Santa Coloma, duró solamente 4 partidos en la Conference League, por lo que ni bien finalizó su participación europea regresó a Rangers FC con Marco Fabián. “Tengo contrato con ellos esta temporada todavía y al final nunca estuvo en duda el hecho de que yo pudiera regresar a Rangers. Al final yo también, cuando vi cómo se estaban manejando las cosas en Mazatlán, que estoy muy agradecido también con esas personas, estaba en comunicación con Rangers. Al final estaba palpable la oportunidad de regresar. En ese trayecto ellos contratan a Gudiño para terminar la temporada y actualmente él ya no es parte de Rangers”.

Víctor Alcaraz volvió a Rangers de Andorra.

Y agregó: “Ahora yo regreso acá con ellos, pero al final es una cuestión que obviamente, aparte de tener contrato, pues también es una familia lo que se vive en Rangers. Yo estoy muy agradecido sobre todo y siempre lo voy a repetir con Marco Fabián, que es el propietario del equipo, la verdad que es un tipazo, una chulada de persona”.

Víctor Alcaraz quiere cumplir el sueño de Marco Fabián

Como se sabe, Marco Fabián aún no anunció su retiro del fútbol profesional porque quiere jugar la UEFA Champions League. Víctor Alcaraz lo sabe y afirma que quiere cumplir el sueño del exjugador de Chivas.

“Es un gran amigo mío que al final me ha podido ayudar, me ha arropado y me ha abierto las puertas del equipo y creo que la manera que yo mejor puedo regresarle algo a Marco es quedar campeón. Al final ese es el objetivo personal”, señaló con una sonrisa.

Y agregó: “Él no ha anunciado su retiro porque es el sueño de Marco y también yo se lo quiero dar; no solamente yo, todas las personas que hemos estado con él en el proyecto… Yo siempre le voy a agradecer a Marco. (…) La primera vez que yo vengo a Rangers yo también estaba en ese momento de incertidumbre entre no saber si me quedaba, si no tenía opciones de jugar. Me sale la oportunidad de irme a Rangers y gracias a él también es que sale la oportunidad que tuve en Mazatlán. Y nunca es que me haya despedido de Marco, siempre he estado en comunicación con Marco y al final pues yo le dije: ‘Yo sigo perteneciendo a Rangers y no sabemos qué vaya a pasar’. Se vende el equipo, se cierran las posibilidades y al final la gente me decía: ‘¿Vas a volver a Rangers? Pues sí, qué mejor. Al final es Europa, el proyecto de Marco es muy bueno’”.

Por último, Víctor Alcaraz no prometió cumplir con una prenda si logra clasificar a la Champions League, pero sí dejó un mensaje para la afición rojiblanca: “Les regalo unos guantes para la afición de Chivas”, cerró el Lobo con una sonrisa.