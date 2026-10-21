El comunicador destapó que dentro del Guadalajara comienzan a surgir detalles que hacen creer que el entrenador argentino podría romper su contrato con los rojiblancos.

Chivas está viviendo momentos complicados en donde la crítica está al máximo contra el equipo que encabeza Gabriel Milito, en donde se sacudió la presión y rompió la racha de cuatro partidos sin ganar; sin embargo, ahora es señalado por el mal rendimiento que dio el equipo frente al Necaxa pese al triunfo por la mínima diferencia.

La realidad es que el Guadalajara no está viviendo su mejor momento futbolístico, por lo que se ha empezado a especular sobre el futuro del entrenador argentino, en donde el reportero de Claro Sports, José María Garrido, destapó que dentro del Rebaño comienzan a vislumbrar detalles que les hace pensar que podría salir del redil en los próximos meses.

“Hay que considerar que hoy Gaby Milito tiene en suspenso el tema de su renovación. El otro día se le preguntó después del partido de Tigres algún avance y no quiso hablar en el tema. Según tengo entendido, no ha avanzado esta situación.

“Por lo que he platicado con gente al interior del club, que ven cosas y perciben cosas. Es una corazonada, no se descartaría que si Gaby Milito no sale campeón en este torneo, a falta de seis meses por cumplir su convenio, igual él decide irse“, explicó el comunicador en un enlace en Claro Sports.

¿Cuánto le resta de contrato a Gabriel Milito en Chivas?

El entrenador argentino llegó al banquillo de Chivas para el Apertura 2025, firmando un contrato por dos años, por lo que está disputando su tercer semestre al frente del Guadalajara, terminando su vínculo en el verano del 2027.

Sin embargo, diversas versiones periodísticas destaparon desde hace algunos meses que el deseo de la directiva del chiverío es ofrecerle una renovación de contrato, aunque no se han revelado avances en las conversaciones con el argentino o su entorno.

Encuesta ¿Qué debería hacer Chivas con Gabriel Milito? ¿Qué debería hacer Chivas con Gabriel Milito? Renovarlo Dejarlo ir Ya votaron 13 hinchas

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.