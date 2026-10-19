Chivas Sub-21 está teniendo un Apertura 2026 lleno de altibajos, con resultados que pocas veces parecen tener sentido. El Guadalajara es el vigente campeón de la categoría en la Liga MX, por lo que las expectativas eran altas para este torneo. Sin embargo, el equipo dirigido por Luis Arce no ha logrado mantener la regularidad necesaria y, justo cuando parece que está encontrando el camino para recuperar su mejor versión, termina sufriendo una derrota inesperada que vuelve a poner en duda su rendimiento.

Después de un inicio complicado, la Sub-21 rojiblanca comenzó a conseguir mejores resultados y sorprendió al imponerse al América y al Atlas, dos de los equipos más fuertes de la categoría. Esas victorias le permitieron escalar posiciones y colocarse en la parte alta de la tabla general, alimentando las expectativas de que finalmente había encontrado la fórmula para competir por los primeros puestos. Sin embargo, entre esos triunfos también aparecieron derrotas ante Querétaro y Tigres, equipos que ocupaban el último y el penúltimo lugar de la clasificación, respectivamente.

Esta situación ha provocado que Chivas Sub-21 se convierta en una especie de Robin Hood de la Liga MX: le quita puntos a los poderosos y se los entrega a los equipos que más los necesitan. Se trata de una dinámica difícil de explicar, pues no parece haber una razón clara para que los dirigidos por Luis Arce sean capaces de vencer a candidatos al título y, poco después, pierdan contra los peores equipos del campeonato. La irregularidad se ha convertido en uno de los principales problemas del Guadalajara, que necesita encontrar una mayor consistencia si pretende defender el título conseguido anteriormente.

La última muestra de esta situación llegó precisamente ante Tigres, en un resultado que pocos esperaban por la posición que ocupaban los universitarios en la tabla. El conjunto regiomontano goleó 2-5 al Guadalajara en Verde Valle, exhibiendo las dificultades defensivas del Rebaño en un partido que terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. La derrota fue especialmente dolorosa porque llegó después de las buenas sensaciones que habían dejado los triunfos ante América y Atlas, dejando claro que el equipo todavía tiene mucho trabajo por delante para evitar que estos tropiezos se repitan.

A pesar de los resultados irregulares, Chivas Sub-21 se mantiene en el cuarto lugar de la tabla general del Apertura 2026, una posición que le permite seguir aspirando a terminar entre los mejores equipos del torneo y clasificar a la Liguilla para defender su campeonato. El reto para Luis Arce será conseguir que sus futbolistas mantengan el nivel mostrado ante los rivales más complicados y dejen de conceder puntos frente a los equipos de la parte baja. De conseguirlo, el Guadalajara podría confirmar que su competitividad no se limita al primer equipo, sino que también se extiende a sus fuerzas básicas.

Chivas Sub-21 tiene al máximo goleador del torneo en Anwar Ben Rhouma

Entre las buenas noticias para el Guadalajara destaca el rendimiento de Anwar Ben Rhouma, la joven promesa que llegó procedente de Mazatlán y que ha tenido un impacto inmediato en su nueva etapa con el Rebaño. El delantero suma ocho goles y se mantiene como el máximo goleador en solitario del Apertura 2026 en la categoría Sub-21, una cifra que refleja su capacidad para marcar diferencias frente al arco rival. Su rendimiento representa uno de los puntos más positivos de la temporada rojiblanca y abre una interrogante interesante: ¿cuánto tiempo tardará en llamar la atención de Gabriel Milito?.