Pese a que el Guadalajara está por disputar su partido de la jornada 12 contra Tigres, la información alrededor del Rebaño sigue inundando los titulares de todos los medios de comunicación.

La jornada 12 del Apertura 2026 está cada vez más cerca; sin embargo, las noticias alrededor de Chivas continúan dando de qué hablar dentro de la Liga MX, en donde los reflectores se colocaron en la plantilla rojiblanca y hasta en exjugadores como José Juan Macías o Alan Pulido.

Brian Gutiérrez dejó entrever su permanencia en Chivas

Después de las versiones que han puesto a Brian Gutiérrez con un pie fuera de Chivas, el mediocampista del Guadalajara fue entrevistado por la cadena Telemundo, en donde reiteró su compromiso con el Rebaño, asegurando que quiere entregarle todo al club.

“Sí, creo que poquito (le ha costado trabajo el Apertura 2026). Igual siempre estoy trabajando, siempre quiero mejorar y quiero dar todo para este club (…) Es un Clásico que se tiene que jugar de la mejor manera y creo que fue un partido que gocé mucho, que luché mucho y creo que me fue muy bien”, explicó el mediocampista.

José Juan Macías, se alista para volver

José Juan Macías continúa con su proceso de recuperación después de sufrir su tercera ruptura de ligamento cruzado anterior; sin embargo, el delantero surgido del Guadalajara estaría muy cerca de volver a las canchas después de registrar la lesión el pasado mes de diciembre.

Postulan a Diego Campillo para Cruz Azul

Humberto Valdés, exdirector deportivo del FC Juárez, reveló que le encantaría trabajar en Cruz Azul, por lo que declaró abiertamente que le gustaría ver en La Máquina a Diego Campillo, futbolista del Guadalajara.

“A Denzell García y a Diego Campillo los llevaría a Cruz Azul (…) Y Diego Campillo es un central con una salida impecable, técnicamente superdotado y con una madurez que no es normal para su edad”, explicó el exjugador, exanalista y exdirectivo en charla con Vamos Azul.

Hormiga González debería ser titular en Olympiacos

Armando González está viviendo momentos de incertidumbre en el Olympiacos, en donde parece ser que no es del agrado de su nuevo entrenador, Imanol Alguacil, quien lo ha relegado a la tercera opción de delantero en el conjunto griego.

Sin embargo, en menos de media hora, la Hormiga demostró su calidad y estuvo a punto de hacer un golazo tras un espectacular recorte dentro del área del Olympique de Marsella como parte de la Europa League, por lo que espera llenarle el ojo al timonel español.

Gabriel Milito y su postura con las Fiestas de Octubre

En Guadalajara se están llevando a cabo las festividades más importantes de la ciudad, las cuales son conocidas como las Fiestas de Octubre, en donde muchos jugadores suelen registrar indisciplinas acudiendo a dichos eventos nocturnos, por lo que Gabriel Milito tendría una postura definida.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, dejó en claro que el argentino no ha ablandado la mano y se mantiene firme en negarles permisos de salidas nocturnas a los futbolistas a menos que tengan día libre.

“Milito es sumamente estricto con esa parte. Hoy hay jugadores que no se adhirieron a esa disciplina el año pasado y hoy ya no están. Sí son muy estrictos”, explicó el comunicador.