En la Perla de Occidente se están viviendo las festividades más importantes de la ciudad, por lo que en el interior del Rebaño están preparados para ello.

Una de las frases más comunes que existen en torno a Chivas es que la ciudad de Guadalajara es sumamente difícil para los futbolistas debido a las múltiples festividades que se celebran en esa parte del país, en donde las más famosas son las Fiestas de Octubre en donde cada noche hay un evento diferente.

A lo largo de los años, varios futbolistas del Guadalajara suelen ser captados acudiendo a dichos conciertos, lo que genera polémica y controversia en redes sociales e inclusive, dentro de la institución, por lo que Gabriel Milito ya tendría una postura muy clara al respecto.

Y es que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, fue cuestionado sobre cómo maneja el entrenador argentino ese tipo de situaciones dentro del vestidor tapatío, en donde el comunicador dejó en claro que el sudamericano no lo tolera si al día siguiente hay entrenamiento, pero es permisivo si los futbolistas salen en su día libre.

“Milito es sumamente estricto con esa parte. Hoy hay jugadores que no se adhirieron a esa disciplina el año pasado y hoy ya no están. Sí son muy estrictos.

“Si es su día de descanso, no hay problema. Si acabó el partido y ese día cantó y tocó alguien y van, no hay ningún tema. Pero previo a un entrenamiento, ahí sí no lo tolera“, explicó el comunicador en un enlace con Futbol Picante.

Las Fiestas de Octubre sentenciaron a Alan Pulido en Chivas

Durante el año pasado, diversos comunicadores destaparon que Alan Pulido fue un asiduo asistente a los eventos que se programaron en las Fiestas de Octubre, por lo que el delantero comenzó a ser borrado poco a poco del primer equipo del Guadalajara por decisión de Gabriel Milito, hasta que unos meses después lo separaron definitivamente del plantel.

Encuesta ¿Qué opinas de la postura de Gabriel Milito con las salidas nocturnas? ¿Qué opinas de la postura de Gabriel Milito con las salidas nocturnas? Está bien, para mantener la disciplina Está mal, porque son seres humanos que merecen divertirse Ya votaron 7 hinchas

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.