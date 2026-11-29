Chivas afronta este domingo uno de los partidos más importantes de su Apertura 2026, pues recibirá a Pachuca en el Estadio Akron con la obligación de remontar el marcador global para conseguir su boleto a las semifinales. Mientras Gabriel Milito prepara los últimos detalles de su equipo, también surgieron novedades sobre futbolistas como Luis Romo, Hugo Camberos y Cade Cowell, además de la situación de Oussama Idrissi y la actividad de Armando González en Grecia, por lo que hay mucha información con respecto a lo que pasa en el Rebaño Sagrado.

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Luis Romo entrenó al parejo con el equipo y estaría listo para la vuelta contra Pachuca

El Guadalajara realizó una práctica abierta en el Estadio Akron durante la tarde del sábado para cerrar su preparación de cara al encuentro contra los Tuzos. Una de las novedades más importantes fue la presencia de Luis Romo trabajando al mismo ritmo que sus compañeros , después de perderse el partido de ida por una sobrecarga muscular. Su participación en el entrenamiento representa una señal muy positiva en su recuperación y lo perfila como una opción para Gabriel Milito de cara al compromiso de este domingo.

Pachuca ni siquiera apeló la expulsión y Oussama Idrissi no juega la vuelta contra Chivas

Chivas recibirá a Pachuca este domingo para disputar la vuelta de los Cuartos de Final, pero los Tuzos tendrán una ausencia importante: Oussama Idrissi. Después de la polémica expulsión que sufrió en el Estadio Hidalgo, la Comisión Disciplinaria confirmó que el atacante marroquí deberá cumplir su suspensión . Además, Pachuca ni siquiera presentó una apelación para intentar revertir la segunda tarjeta amarilla, por lo que Idrissi no estará disponible para enfrentar al Guadalajara en el Estadio Akron.

Oussama Idrissi fue expulsado en la ida del Pachuca vs Chivas.

Afición de Chivas aprovecha la práctica abierta para exigirle a Gabriel Milito que meta a Hugo Camberos

La afición rojiblanca también aprovechó la práctica abierta del sábado para volver a manifestarse sobre uno de los temas que más ha generado conversación durante las últimas semanas: la falta de minutos para Hugo Camberos. Desde las gradas del Estadio Akron se escuchó repetidamente el grito de “¡Camberos, Camberos, Camberos!” , mientras el joven extremo de 19 años respondió saludando y agradeciendo el apoyo. Sin embargo, parece complicado que Gabriel Milito modifique su sistema de juego para darle entrada al canterano en un partido tan importante, en especial si consideramos que viene fuera de ritmo de competición.

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Horas antes del Chivas vs Pachuca, el Olympiacos de Armando González juega contra el Aris en la Superliga Griega

Armando González también tendrá actividad este domingo, aunque en el futbol europeo. Después de la derrota frente al AC Milan en la Europa League, el Olympiacos volverá a la cancha para visitar al Aris, equipo que ocupa el quinto puesto de la clasificación en la Superliga de Grecia. El encuentro se disputará este 29 de noviembre en el Estadio Kleanthis Vikelidis y está programado para comenzar a las 11:00 horas , tiempo del centro de México, varias horas antes del partido de Chivas contra Pachuca.

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Armando González tendrá acción en la Superliga de Grecia.

Photo: REUTERS

New York Red Bulls confirman que no comprarán a Cade Cowell y tendrá que volver con Chivas

Cade Cowell también protagonizó una noticia importante para el futuro del Guadalajara, pues New York Red Bulls confirmó que el extremo terminará su préstamo al finalizar el año . En su actualización oficial sobre los futbolistas que integrarán la plantilla para 2027, la franquicia estadounidense informó que el Vaquero, David y Devin Padelford finalizarán sus respectivos préstamos. De esta manera, mientras no se anuncie algún otro movimiento, Cowell deberá reportar con Chivas en enero y ponerse a disposición de la directiva rojiblanca para definir su futuro.