En Chivas todo el mundo está pensando en lo que podrá vivirse a partir de mañana, cuando reciba a las 19:07 del Centro de México a Pachuca . Sin embargo, en la directiva de Verde Valle ya se mueven por el tipo de mercado de pases que podrían llevar adelante debido a que New York Red Bulls confirmó que no hará uso de la opción de compra Cade Cowell. ¿Regresa al Guadalajara o emigra a otro equipo de la MLS?

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El Vaquero fue una grata sorpresa cuando arribó, ya que con su velocidad y potencia invitaba a la afición a pensar en victorias. Sin embargo, con el correr de los partidos, su nivel bajó y con la llegada de Gabriel Milito pasó a tener un puñado de minutos, motivo por el cual decidió salir a préstamo a la franquicia neoyorquina.

En la temporada 2026, Cade Cowell fue titular indiscutido en New York Red Bulls, pero sus goles y asistencias no alcanzaron para que su equipo clasifique a los Play-off. Por esta razón, se especulaba con que el conjunto estadounidense hiciera uso de la cláusula de compra. Sin embargo, en las últimas horas confirmó que se acaba el préstamo a finales de diciembre.

Cade Cowell no se queda en New York Red Bull.

Photo: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

“El extremo Cade Cowell, el mediocampista David y el defensor Devin Padelford finalizan sus préstamos al final del año”, comunicó la franquicia de la Major League Soccer en su página oficial sobre la plantilla que se quedará para el 2027. De esta manera, de momento, el Vaquero deberá reportar en enero con Chivas.

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¿Qué hará Chivas con Cade Cowell?

La gran pregunta que surge es qué hará Chivas con Cade Cowell, ya que es un hecho que Gabriel Milito, a quien le quedan seis meses de contrato, no juega con extremo. Todo indica que el futbolista va a salir del equipo y su destino volvería a ser en la MLS. Otra opción es que Matías Almeyda decida que Rayados de Monterrey lo fiche para el Clausura 2027.