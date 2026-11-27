El partido entre Chivas y Pachuca ha dado mucho de qué hablar, tanto por lo ocurrido dentro de la cancha como por las polémicas que rodearon el encuentro de ida de los Cuartos de Final. Sin embargo, la jugada que más conversación generó fue la expulsión de Oussama Idrissi , quien recibió una segunda tarjeta amarilla después de realizar un gesto de burla hacia la banca rojiblanca. La decisión del árbitro Fernando Hernández dejó a los Tuzos sin uno de sus futbolistas más importantes para el cierre del partido y abrió el debate sobre si la sanción fue correcta.

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Incluso entre los expertos arbitrales existen opiniones divididas sobre lo sucedido. Mientras algunos consideran que la decisión de Fernando Hernández fue demasiado rigorista e incluso cuestionaron la manera en que el silbante siguió al atacante marroquí durante la jugada, otros respaldaron la expulsión con base en el reglamento. Para estos últimos, el gesto de Idrissi puede considerarse una conducta antideportiva, por lo que la segunda amonestación estuvo justificada y el árbitro tenía motivos para mostrarle la tarjeta roja.

Oussama Idrissi fue expulsado en la ida del Pachuca vs Chivas.

Esta polémica también provocó que muchos aficionados se preguntaran si la directiva de Pachuca puede acudir a las instancias correspondientes para apelar la segunda amarilla y conseguir que Idrissi esté disponible para el partido de vuelta contra Chivas. Sin embargo, la respuesta más directa es que no habría argumentos reglamentarios suficientes para conseguir que se retire la amonestación. Aunque los Tuzos tienen la posibilidad de presentar una inconformidad, eso no significa que cualquier decisión arbitral pueda ser revisada o modificada.

Así lo explicó el experto arbitral Juan Guzmán Gasso a través de su cuenta de Instagram, donde analizó la jugada tomando como referencia el reglamento. Desde su interpretación, la decisión del Curro Hernández fue correcta y no existe un sustento reglamentario que permita apelar la segunda tarjeta amarilla de Idrissi. Por lo tanto, la directiva hidalguense tendría muy pocos argumentos para solicitar que se revierta la expulsión, especialmente porque se trata de una decisión relacionada con la interpretación arbitral de una conducta durante el partido.

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A pesar de ello, Guzmán Gasso también dejó claro que en la Liga MX pueden ocurrir situaciones inesperadas y que no le sorprendería que Pachuca decidiera presentar una apelación, incluso si aparentemente no tiene elementos suficientes para que prospere. De esta manera, la posibilidad de que los Tuzos intenten recuperar a Idrissi no está completamente descartada, aunque, de acuerdo con el análisis del especialista, el reglamento no parece estar de su lado.

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Apelar una decisión arbitral es muy caro y Pachuca podría perder dinero si lo hace

Además de las pocas posibilidades de conseguir que se modifique la sanción, Pachuca tendría que considerar el costo económico de presentar una apelación. De acuerdo con la información pública de la Liga MX, el procedimiento requiere un depósito de 900 UMAs, equivalente a poco más de 100 mil pesos mexicanos. Si la inconformidad resulta procedente, el club recibe de vuelta la mitad de esa cantidad; en cambio, si la solicitud no prospera, pierde el depósito completo. En ese escenario, intentar recuperar a Idrissi para la vuelta representaría prácticamente apostar más de 100 mil pesos por una resolución que, según el análisis reglamentario, tendría pocas posibilidades de favorecerlos.