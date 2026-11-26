Chivas enfrentará a Pachuca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del en el Estadio Hidalgo. El Guadalajara llega como amplio favorito a quedarse con este partido debido a que finalizó como superlíder del Apertura 2026, mientras que los Tuzos arribaron a la Fiesta Grande con mucha agonía tras ganar los últimos cuatro partidos.
Los convocados de Chivas
- Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley.
- Defensas: Diego Campillo, Luis Rey, Bryan González, José Castillo, Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Miguel Gómez.
- Mediocampistas: Jonathan Pérez, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Rubén González, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Omar Govea.
- Atacantes: Jesús Hernández, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.
Posible alineación de Pachuca ante Chivas
Benjamín mora formaría con: Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Christian Rivera, Alán Bautista, Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.
Posible alineación de Chivas ante Pachuca
Todo indica que Gabriel Milito repetiría el once que superó a a Cruz Azul. De esta manera, el Guadalajara formaría: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval.
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