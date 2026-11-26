Chivas ya se encuentra en Hidalgo para enfrentar a Pachuca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este contexto, se sabe muy bien que se retrasa la negociación para la renovación del contrato de Gabriel Milito. Sin embargo, revelan que el conjunto rojiblanco buscaría darle extender el vinculo hasta mediados del 2029 y que el profe estaría a gusto para quedarse más tiempo.

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No cabe ninguna duda de que a muchos les caía gordo que Javier Mier vaya en busca de otro argentino para el Apertura 2025, ya que meses atrás nos abandonó en medio de la competencia Fernando Gago. Es más, nadie quería ver a un técnico albiceleste salvo que sea el gran Matías Almeyda.

Sin embargo, Gabriel Milito arribó a Guadalajara con una sonrisa, agradeció el recibimiento y afirmó que esperaba despertar a un gigante dormido como lo hizo el Pelado. A más de un año de su llegada, todo Chivas está subido en su barco, la ilusión está intacta, en especial tras el superliderato, y se llega con grandes expectativas para la Liguilla, motivo por el cual todo el mundo quiere se dé la renovación ya. Sin embargo, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que la misma no se dará a enero para estar enfocado en la Liguilla .

Gabriel Milito buscaría quedarse en Chivas.

¿Qué ofrecería Chivas a Gabriel Milito?

El martes por la noche, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que el Guadalajara ofrecería al menos dos años de contrato. “Después de casi año y medio de relación con el profesor Gabriel Milito dada no solamente la condición de lo que se ve en la cancha, sino también la relación que se tiene con el profe. Hay una muy buena relación con él, hay una muy buena comunicación. La directiva está muy contenta con él. Dice la gente que las reuniones estas en las que toman las decisiones, donde está Javier Mier, Alejandro Manzo, incluso Amaury en algunas ocasiones, y Gabriel Milito, dicen que son reuniones muy provechosas. Que son reuniones en las que se aprende mucho. Me dijo una persona son reuniones en que aprendes mucho porque escuchas mucho de fútbol, de gente que le sabe mucho, como el profe Gabriel Milito y dice que están tan contentos que la intención del Guadalajara es que se mantenga en el club y ofrecerle, atención, con esto dos años de contrato más adicionales”, explicó el periodista de Diario AS.

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¿Qué opina Gabriel Milito sobre la renovación con Chivas?

Es un hecho que desde Argentina lo siguen, en especial Independiente y River Plate, por lo que no sería extraño que vengan a tentar a Gabriel Milito con pasión, gloria y un poco de dinero. Sin embargo, César Huerta reveló que el profe está a gusto y que está contento con el proyecto que lidera.

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“También preguntaba ‘Oye pero de parte del profe ¿qué?’ (…) y me decía esta persona: ‘No’, porque aparentemente y esto es lo que han platicado al interior cuando han platicado se dicen así, nada más, de parte del profe es que quiere continuar. Él ha dicho que se siente contento, que está bien aquí. El proyecto ha sido un reto interesante para él a nivel profesional como entrenador, ha sido nada sencillo venir a México y triunfar con Chivas no es fácil. Lo hizo Almeyda y pocos lo pueden lograr, no es nada sencillo. Triunfar en Chivas es bien complicado y este señor está cerca de lograrlo ya ha hecho un proyecto bastante competitivo, bastante sólido. Veremos si logra coronarlo con un campeonato, pero lo que le comenta a la gente al interior del club es que está cómodo, que está contento aquí, que le ha ido bien, que lo han tratado bien que le han dado todo lo que necesita para trabajar, que el reto le ha gustado desde el inicio”, cerró Huerta en su canal de YouTube.