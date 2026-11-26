Chivas es el club más grande e importante de todo México y hay rivales que lo confirman con sus actitudes en cada ocasión en que se van a enfrentar al Rebaño en un partido de Liga MX, tal y como lo está haciendo el Pachuca antes del enfrentamiento por la Ida de los Cuartos de Final en el Estadio Hidalgo, en donde confirmaron una mala noticia contra los seguidores del Rebaño.

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Debido a la relevancia que tiene el Guadalajara en la Liga MX, los Tuzos han decidido aprovecharse de los aficionados del Guadalajara de cara al partido de Liguilla, por lo que incrementaron desmesuradamente los precios para este partido, en donde pese a ello, apunta a ser un lleno en las gradas del coloso de la Bella Airosa.

Y es que para este compromiso, el boleto más barato para el partido entre Pachuca y Chivas es en las cabeceras, en donde el precio es de mil 47 pesos; en donde comienzan a subir los costos de las entradas, ya que el más caro está en 9 mil 57 pesos y es en la Sección Sur según el portal de Boletomóvil.

Boletos más baratos para el Pachuca vs. Chivas

Boletos más caros para el Chivas vs. Pachuca

¿Cuánto costaron los boletos del Pachuca vs. Toluca?

En el partido más importante del semestre para los Tuzos que fue contra el Toluca por el pase a la Liguilla, la directiva de los hidalguenses colocó los precios desde 497 pesos el más barato, mientras que el más caro costó 717 pesos.

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Costos para el juego de la jornada 17 contra Toluca

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El duelo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Pachuca y Guadalajara se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

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Pachuca suele tomar decisiones polémicas contra Chivas

Hay que recordar que el Pachuca suele tomar decisiones controversiales en contra del Guadalajara en cada ocasión en que el Rebaño visita la cancha del Estadio Hidalgo , ya que para el duelo de la fase regular del Apertura 2026, en donde no permitieron la "invasión" rojiblanca, ya que impidieron el ingreso a los aficionados con su jersey del Rebaño pese a que ya contaran con boletos pagados a una zona del campo.