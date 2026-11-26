Chivas y Pachuca se enfrentarán este jueves en el Estadio Hidalgo para disputar el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, en una eliminatoria que enfrentará a las dos mejores defensivas del campeonato. Si bien el Guadalajara llega como favorito después de terminar la fase regular como líder de la Tabla General, los Tuzos consiguieron su boleto a la Liguilla gracias a una racha de cuatro victorias consecutivas. Por ello, ambos equipos tienen argumentos suficientes para competir por su clasificación a las Semifinales , aunque existe un antecedente que favorece considerablemente al Rebaño Sagrado.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Y es que el Guadalajara tiene una importante ventaja sobre el conjunto hidalguense que, de mantenerse durante esta eliminatoria, podría ser clave para que los dirigidos por Gabriel Milito consigan su boleto a la siguiente instancia de la Fiesta Grande. Se trata de la extraordinaria racha de resultados positivos que ha conseguido Chivas en sus últimos enfrentamientos contra Pachuca, independientemente de si estos encuentros se han disputado en el Estadio Hidalgo o en el Estadio Akron, pues los rojiblancos han encontrado la manera de imponerse en ambos escenarios.

Chivas y Pachuca se enfrentan este jueves.

Actualmente, Chivas acumula nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota frente a Pachuca, periodo en el que el Rebaño Sagrado ha conseguido cinco victorias y cuatro empates, teniendo que remontarnos al Clausura 2022 para encontrar la más reciente victoria hidalguense. Lo más interesante es que cualquiera de estos dos resultados sería favorable para las aspiraciones del equipo de Gabriel Milito durante los Cuartos de Final, pues cabe recordar que, gracias a su posición en la Tabla General, al Guadalajara le bastará con un empate en el marcador global para conseguir su clasificación a las Semifinales del Apertura 2026, por lo que mantener esta racha sería suficiente para avanzar.

Si bien el antecedente más reciente entre ambos equipos fue el empate 1-1 en la Bella Airosa durante la Jornada 6 del presente campeonato, al Guadalajara parece sentarle bastante bien jugar en territorio hidalguense. Y es que las tres visitas anteriores de Chivas al Estadio Hidalgo terminaron con victorias rojiblancas por marcadores de 0-1, 0-2 y 0-1. Además de conseguir resultados positivos, el Rebaño Sagrado logró mantener su portería imbatida en aquellos tres compromisos, algo que cobra especial relevancia considerando el extraordinario momento goleador que atraviesa Salomón Rondón.

PUBLICIDAD

Por su parte, la situación en el Estadio Akron es bastante similar, pues los dos enfrentamientos más recientes entre Chivas y Pachuca en casa del Rebaño Sagrado también terminaron con victorias rojiblancas. Si bien los antecedentes no garantizan que el equipo de Gabriel Milito vaya a imponerse nuevamente a los Tuzos, lo cierto es que mantener esta tendencia durante los próximos dos encuentros sería suficiente para que el Guadalajara consiga su boleto a las Semifinales y solamente tenga que esperar para conocer a su siguiente rival en la lucha por el título.

PUBLICIDAD

El Pachuca sufrió mucho en el Estadio Hidalgo este torneo y Chivas podría aprovecharlo

Más allá de los antecedentes entre ambos equipos, existe otra estadística que favorece al Guadalajara de cara al partido de Ida. Y es que Pachuca solamente consiguió ganar dos de los ocho encuentros que disputó como local durante la fase regular del Apertura 2026, además de registrar tres empates y tres derrotas. Por su parte, el Rebaño Sagrado fue el único equipo de la Liga MX que terminó el campeonato sin conocer la derrota como visitante, por lo que los dirigidos por Gabriel Milito tienen argumentos suficientes para intentar regresar al Estadio Akron con una ventaja en el marcador global.