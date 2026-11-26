Mañana, el Guadalajara comienza a transitar su camino por la Liguilla del Apertura 2026 cuando enfrente a Pachuca por la ida de los Cuartos de Final. En la previa al duelo contra los Tuzos, Omar Govea afirmó que él como sus compañeros son un equipo que está preparado para hacer historia.

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Es un hecho que Luis Romo, Fernando González y Roberto Alvarado son los capitanes del Rebaño Sagrado, pero detrás de ellos tres hay varios que alzan la mano para hacerle frente a las adversidades. A Santiago Sandoval no le quema el balón y lo pide en cada partido, Luis Rey y Richard Ledezma no tienen problemas de hacerle frente a rivales que se bravos con la afición y canteranos, mientras que Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín acompañan desde el banco de suplentes esperando una oportunidad.

Sin embargo, hay uno de los 30 jugadores de las Chivas de Gabriel Milito que se ganó un lugar en la consideración de los chivahermanos por la manera de jugar y de ser trascendente en cada partido. Se trata de Omar Govea, quien en las últimas horas señaló que él como sus compañeros están preparados para hacer historia.

Omar Govea afirma que Chivas hará historia.

Photo: IMAGO7

“Las etiquetas no nos interesan como tal, lo que nos interesa es asumir los partidos con la responsabilidad que se merecen ya que sea Pachuca no quiere decir que van a ser los dos partidos iguales ida y vuelta. He estado en algunos equipos, pero siento que este equipo mentalmente y deportivamente demuestra que quiere hacer historia. Lo ha demostrado en momentos difíciles, lo demuestra en momentos donde también las cosas van bien con mucho profesionalismo, nadie se sale de la línea”, expresó el capitán sin gafete del Guadalajara en diálogos con Fox Sports.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes.

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Los números de Omar Govea