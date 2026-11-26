Chivas y Pachuca están por iniciar su primer enfrentamiento correspondiente a los Cuartos de Final del Apertura 2026 en búsqueda del boleto a Semifinales, duelo que muchos especialistas consideran que será el más parejo de la primera fase de la Liguilla, en donde para sorpresa de todos, el entrenador de los Tuzos, Benjamín Mora, destapó parte de su estrategia para tratar de detener al Rebaño.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El Guadalajara es uno de los equipos más poderosos de toda la Liga MX, en donde una de sus principales fortalezas es el mantener el esférico para poder atacar a sus adversarios, factor que ya detectó el Malayo, por lo que admitió que su prioridad será adueñarse de la pelota para no dejar al chiverío el desempeñar su mejor futbol.

"La tenencia de la pelota es de suma importancia para Chivas. Es uno de los equipos con más porcentaje de posesión de balón, pero no siempre significa que son los que tienen más oportunidades de llegar al arco rival, pero definitivamente nosotros contra Tigres, Toluca y contra América, equipos que también tienen la pelota y que buscan la posesión, nosotros salimos victoriosos en ese sentido.

"Creemos que en esta ocasión, nosotros vamos a priorizar la tenencia de la pelota en muchos momentos del partido. Sabemos que al que no la tenga Chivas, va a ser una oportunidad para vulnerarlos", declaró en entrevista con ESPN.

PUBLICIDAD

Benjamín Mora le deja toda la presión a Chivas

"Hoy nos dedicamos a una eliminatoria muy complicada. Nosotros pasamos de octavos y vamos a estar sueltos, vamos a jugar nuestro juego y vamos a respetar lo que hemos venido haciendo, un crecimiento colectivo individual, pero es muy importante entender que son 180 minutos y que los momentos de los partidos: los primeros minutos, los minutos críticos, los minutos finales, las acciones a balón parado. Las decisiones que tomen los jugadores dentro del campo tienen que ser pulcras y tienen que tener un mínimo margen de error para que podamos salir victoriosos en casa y también de visita", concluyó el timonel de los hidalguenses.

PUBLICIDAD

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El duelo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Pachuca y Guadalajara se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.