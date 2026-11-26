Chivas comenzará su participación en la Liguilla del Apertura 2026 este jueves, cuando visite a Pachuca en el Estadio Hidalgo para disputar el partido de Ida de los Cuartos de Final. Sin duda alguna, será una de las eliminatorias más interesantes de esta instancia, pues el líder de la Tabla General se enfrentará a un equipo que llega a la Fiesta Grande con una racha de cuatro victorias consecutivas. Además, el Guadalajara y los Tuzos terminaron la fase regular como las dos mejores defensivas del campeonato, por lo que la contundencia será fundamental para ambos equipos.

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Si bien el Guadalajara llega como favorito para conseguir su clasificación a las Semifinales, el propio Diego Campillo dejó en claro que Pachuca no será un rival nada sencillo . Cabe recordar que el Rebaño Sagrado y los Tuzos empataron 1-1 durante la fase regular del Apertura 2026, además de que Benjamín Mora tiene muy estudiado el funcionamiento táctico del equipo de Gabriel Milito. Incluso, el estratega mexicano ya consiguió imponerse al entrenador rojiblanco durante el Apertura 2025, cuando todavía estaba al frente de los Gallos Blancos de Querétaro.

Por otro lado, Pachuca tendrá de su lado a nada menos que Salomón Rondón, quien se proclamó campeón de goleo del Apertura 2026 tras conseguir 17 anotaciones durante la fase regular. Por ello, el Guadalajara tendrá que echar mano de la extraordinaria solidez defensiva que ha mostrado durante el semestre para neutralizar al experimentado delantero venezolano. Asimismo, será fundamental que el equipo de Gabriel Milito mantenga las mejoras que mostró en su funcionamiento ofensivo durante las últimas jornadas para intentar regresar al Estadio Akron con una ventaja en el marcador global.

¿Va por TV Abierta el Pachuca vs Chivas de la Ida de los Cuartos de Final?

Desafortunadamente para los aficionados rojiblancos, el partido entre Pachuca y Chivas no será transmitido por televisión abierta en México, debido a que los Tuzos cuentan con un convenio exclusivo con Fox y Fox One para la transmisión de sus encuentros como locales en la Liga MX. Por lo tanto, no habrá una transmisión gratuita por TV Abierta de este compromiso. Sin embargo, en Chivas Pasión te traeremos todos los detalles del encuentro, incluyendo el seguimiento de las principales acciones, el resultado y las reacciones de los protagonistas.

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¿A qué hora se juega el Pachuca vs Chivas de la Ida de los Cuartos de Final?

El enfrentamiento entre Pachuca y Chivas correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 se disputará este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo. Posteriormente, el Rebaño Sagrado recibirá a los Tuzos en el Estadio Akron el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas. Cabe recordar que, gracias a su posición en la Tabla General, al Guadalajara le bastará con un empate en el marcador global para conseguir su boleto a las Semifinales.

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Probable alineación de Chivas ante Pachuca